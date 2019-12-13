حكيم يدخل قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة بـ الجرسون

تمكن الفنان حكيم، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أحدث أغانيه "الجارسون"والتى تعد وأحدة من ضمن أغاني ألبومه الجديد "الراجل الصح" المنتظر طرحه كاملًا، خلال الفترة المُقبلة.



وحققت الاغنية بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ما يزيد عن 600 الف مشاهدة فى غضون 5 أيام .



الفنان حكيم، يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم "الراجل الصح" بعد طرحه عدة أغاني منه بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وكان من بينها :"ليلة بمبي".



الاغنية من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.



بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.