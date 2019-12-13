إحدى المشاركات بمنتدى شباب العالم: هذه رسالة ذوى الإعاقة للشعب المصرى والعالم.. صور



المنتدى يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا نتمنى إلى كوكب جميل ونتمى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسا لدبلوماسية السياسة المصرية،.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق غدا السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.

قالت آية محمد، أحد شباب منتدى شباب العالم من ذوى الإعاقة "فاقدى البصر" خريجة السن عين شمس انها انضمت لحملة "حلم " وقامت بالنزول معهم فى حملات توعوية للمجتمع بهدف توعية الناس بكيفية فهم وادراك من لديه شيء مختلف ولا يستطيع ان يشارك فى المجتمع او ان يكون عضوا فعالا فيه.وأشارت اية محمد ل"صدى البلد " الى ان مشاركة ذوى الإعاقة فى منتدى شباب العالم أمر جيد جدا ويثبت للشعب المصرى وللعالم كله ان ذوى الإعاقة يستطيعون المشاركة فى فعاليات مهمة وكبيرة مثل منتدى شباب العالم.وتابعت :مشاركتنا تثبت اننا لدينا القدرة على أن نكون فعالين ونشارك فى أى شيء بهدف تغيير وعى وثقافة المجتمع ، مشيرة الى ان ذوى الإعاقة يريدون ان يثبتوا انهم يستطيعوا القيام بأى شيء مهما كانت أمامهم الصعاب.وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.