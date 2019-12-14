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فن

رانيا يوسف وديمة بياعة تصدمان جمهورهما .. تعرف على أعمار النجمات الحقيقي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:47 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
عادة يهرب الكثير من النجمات من سؤال يكشف أعمارهن الحقيقى حيث رفضن الحديث عنه مؤكدين أن هذا الأمر يحتفظن به ولا يرغبن فى الكشف عنه أمام جمهورهم ولكن هناك نجمات أخريات يرون ان العمر مجرد رقم وان هذا الامر لا يقلل منهن ولذلك لديهن الجرأة فى الكشف عن اعمارهن. 

نرصد بعض النجمات اللاتى يكشفن عن أعمارهن الحقيقية:

رانيا يوسف : 
كشفت الفنانة رانيا يوسف فى لقاء تليفزيونى لها عن عمرها الحقيقى مؤكدة أنها لا تخجل فى الكشف عنه حيث يبلغ سنها حاليا 46 عامًا وهو الأمر الذى وصفه البعض بنوع من الجرأة خاصة أن هناك كثيرًا من النجمات اللاتى يرفضن الافصاح عن عمرهن الحقيقى. 

وعللت رانيا يوسف أن السبب فى الكشف عن عمرها انها ترى ان العمر مجرد رقم فى حياتها وأنها تعيش حياتها كما تراها مناسبة وايضا تحب ان تعيش العمر كما هو دون اى تزييف أو تحريف. 

ديمة بياعة : 
كشفت الفنانة السورية ديما بياعة طليقة الفنان تيم حسن والمتزوجة حاليا من احمد الحلو عن عمرها الحقيقى دون حرج مؤكدة ان عمرها حاليا 41 عاما.

وقالت ديمة بياعة فى لقاء تليفزيونى : "أنه ليس صعبًا عليها البوح بعمرها، مشيرة إلى أن كل سنة من عمرها هي سنة حلوة فيها خبرة وألم وفرح ولذلك لا تجد نفسها مضطرة لمحو السنوات الماضية من عمرها.

حورية فرغلي : 
تعد الفنانة حورية فرغلي من النجمات الأكثر صراحة وصدقًا في أي أمر، لذا كشفت عن السن الذى بلغته وقالت حورية فرغلى عن عمرها الحقيقى خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، حين اعلنت تاريخ ميلادها بالكامل، وهو في 18 أكتوبر 1976 أى ان عمرها الحالى يبلغ 43 عاما. 

سلاف فواخرجي :
أما النجمة السورية سلاف فواخرجي لا تخجل ابدًا من الإعلان عن عمرها الحقيقي، وهي كشفت عنه خلال احدى اللقاءات الفنية حيث بلغ عمرها الحقيقى 42 حيث انها من مواليد 1977، وهي لا ترى من داعٍ لاخفاء العمر الحقيقي لأي إنسان.

نجوى كرم :
تعتبر الفنانة نجوى كرم من ابرز النجمات اللاتي يتمتعن بثقة كبيرة في النفس، وهو ما انعكس على شخصيتها بشكل واضح حيث أعلنت بكل جرأة عن عمرها الحقيقي من دون قلق او خجل.

فقد قامت في إحدى مناسبات عيد مولدها بنشر رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تاريخ ميلادها الى الجميع، وهو في 26 فبراير 1966 أى ان يبلغ عمرها حاليا 53 عاما.
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