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رياضة

يورجن كلوب يحلم بلقب جديد مع نهاية العام عبر التتويج بكأس العالم للأندية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يتمنى الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أن ينجح فريقه في التتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية ، لضمها إلى سجل بطولات النادي، وتحقيق الثنائية هذ الموسم بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأكد المدرب الألماني جاهزية الفريق لخوض منافسات البطولة، التي يبدأها بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاف الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي من البطولة.

وقال كلوب: "هذه البطولة تعطي اللاعبين فرصة لتحقيق شيء جديد، إذ ستسنح أمامنا فرصة الفوز بأول لقب لكأس العالم للأندية في تاريخ النادي".

وحول الضغوط الكبيرة وتوالي المباريات وتأثير ذلك على الفريق قال كلوب:"لا شك أننا خضنا موسمًا صعبًا لكنه كان رائعًا وبالطبع سنحاول أن ننهي عام 2019 بلقب جديد".

وعن رأيه في الفريق المكسيكي وكيف سيواجهه، رد قائلا: "لقد تابعنا المباريات بالأمس ونتطلع إلى مواجهة مونتيري يوم الأربعاء وتدعمنا الجماهير التي سافرت إلى الدوحة أو عشاق النادي ممن يعيشون في قطر".

يذكر أن ليفربول في حالة تحقيقه الفوز على مونتيري المكسيكي في الدوري قبل النهائي، سيضرب موعدًا في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا.
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