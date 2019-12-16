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أخبار البلد

الرئيس السيسي يحضر الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:21 م
صدى البلد
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، في إطار فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ومنتدى شباب العالم، هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام السبت الماضي وتستمر حتي الغد ، وتتضمن المنتدى مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
الرئيس السيسي يحضر الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط
الرئيس السيسي يحضر الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط
الرئيس السيسي يحضر الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط
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