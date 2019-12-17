ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو سنك تجاوزت الخمسين.. احمي نفسك من سرطان الثدي بهذه الطريقة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:28 م
نورا نبيل
فجرت دراسة حديثة نشرها موقع الديلي ميل مفاجأة غير متوقعة، حيث أكد أن النساء اللاتي تجاوزن الخمسين عامًا عندما ينجحن في التخلص من وزنهن الزائد، فهن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وأوضح القائمون على الدراسة أنه تم إجراؤها على 180 ألف سيدة للوصول إلى هذه النتيجة ، فهن أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 20 % .

وأضاف القائمون على الدراسة أن زيادة الوزن عامل رئيسي للإصابة بسرطان الثدي وتحديدًا بعد عمر الـ55 حيث ينخفض هرمون الإستروجين موضحين أن نجاح النساء في التخلص من وزنهن يحميهن من هذا الخطر.

من ناحية أخرى ، كشف موقع مايو كلينك عن أعراض هذا المرض ومنها حدوث تغير في جلد الثدي أو الحلمة وظهور كتلة أو ورم في الثدي وتحت الإبط (مؤلمة أو غير مؤلمة) وإفرازات من الحلمات.

- ألم في الإبطين أو الثدي مستمر دون انقطاع ولا يتغير مع الدورة الشهرية

- احمرار جلد الثدي ، على غرار سطح برتقالي.

- ظهور طفح جلدي حول أو على واحدة من الحلمات.

- في بعض الأحيان تظهر بعض الإفرازات من الحلمة ، وربما تحتوي على الدم.

- ان تتحول حلمة الثدي لتصبح غارقة أو مقلوبة.

- تغير في حجم أو شكل الثدي.

- تقشير أو توسيع الجلد على الثدي أو الحلمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حياتك هتتغير.. فوائد غير متوقعة للاستيقاظ مبكرا.. يزيد التركيز والانتباه وأول خطوة للنجاح فى الحياة وتحقيق الأهداف.. ويحمي النساء من مرض خطير

متصبغيش.. دراسة تحذر النساء: صبغة الشعر تسبب سرطان الثدي

كارثة صحية.. استخدام كريمات الفرد وصبغ الشعر يصيب بسرطان الثدى

خايف من شبح السرطان.. أطعمة ومشروبات تحميك من الإصابة بأخطر الأنواع المهددة للجنسين.. أبرزها الطماطم والقرفة

للسيدات.. امتنعي عن استخدام الهرمونات التعويضية بعد انقطاع الطمث لهذا السبب

بنسبة 40%.. اكتشاف علاج يقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدي

ترشيحاتنا

بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش

بدون أدوية .. وصفة طبيعية لعلاج هشاشة العظام ونقص الكالسيوم

قرار سعودي جديد بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

بـ جاكت كاروهات.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل

حكم الاختصار في الصلاة على النبي بـ (ص)

AdvertisementS

غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح

قتلتها يد الإهمال.. طفلة أجرت عملية اللوز فخرجت جثة هامدة..صور

مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

طرد رضا عبدالعال وعدد من اللاعبين من مباراة بلدية المحلة والغزل

مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

تقبلوا الظروف.. رسائل شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل