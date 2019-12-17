لو سنك تجاوزت الخمسين.. احمي نفسك من سرطان الثدي بهذه الطريقة

فجرت دراسة حديثة نشرها موقع الديلي ميل مفاجأة غير متوقعة، حيث أكد أن النساء اللاتي تجاوزن الخمسين عامًا عندما ينجحن في التخلص من وزنهن الزائد، فهن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
وأوضح القائمون على الدراسة أنه تم إجراؤها على 180 ألف سيدة للوصول إلى هذه النتيجة ، فهن أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 20 % .
وأضاف القائمون على الدراسة أن زيادة الوزن عامل رئيسي للإصابة بسرطان الثدي وتحديدًا بعد عمر الـ55 حيث ينخفض هرمون الإستروجين موضحين أن نجاح النساء في التخلص من وزنهن يحميهن من هذا الخطر.
من ناحية أخرى ، كشف موقع مايو كلينك عن أعراض هذا المرض ومنها حدوث تغير في جلد الثدي أو الحلمة وظهور كتلة أو ورم في الثدي وتحت الإبط (مؤلمة أو غير مؤلمة) وإفرازات من الحلمات.
- ألم في الإبطين أو الثدي مستمر دون انقطاع ولا يتغير مع الدورة الشهرية
- احمرار جلد الثدي ، على غرار سطح برتقالي.
- ظهور طفح جلدي حول أو على واحدة من الحلمات.
- في بعض الأحيان تظهر بعض الإفرازات من الحلمة ، وربما تحتوي على الدم.
- ان تتحول حلمة الثدي لتصبح غارقة أو مقلوبة.
- تغير في حجم أو شكل الثدي.
- تقشير أو توسيع الجلد على الثدي أو الحلمة.
وأوضح القائمون على الدراسة أنه تم إجراؤها على 180 ألف سيدة للوصول إلى هذه النتيجة ، فهن أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 20 % .
وأضاف القائمون على الدراسة أن زيادة الوزن عامل رئيسي للإصابة بسرطان الثدي وتحديدًا بعد عمر الـ55 حيث ينخفض هرمون الإستروجين موضحين أن نجاح النساء في التخلص من وزنهن يحميهن من هذا الخطر.
من ناحية أخرى ، كشف موقع مايو كلينك عن أعراض هذا المرض ومنها حدوث تغير في جلد الثدي أو الحلمة وظهور كتلة أو ورم في الثدي وتحت الإبط (مؤلمة أو غير مؤلمة) وإفرازات من الحلمات.
- ألم في الإبطين أو الثدي مستمر دون انقطاع ولا يتغير مع الدورة الشهرية
- احمرار جلد الثدي ، على غرار سطح برتقالي.
- ظهور طفح جلدي حول أو على واحدة من الحلمات.
- في بعض الأحيان تظهر بعض الإفرازات من الحلمة ، وربما تحتوي على الدم.
- ان تتحول حلمة الثدي لتصبح غارقة أو مقلوبة.
- تغير في حجم أو شكل الثدي.
- تقشير أو توسيع الجلد على الثدي أو الحلمة.