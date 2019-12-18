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رياضة

ريال مدريد يهدر أهدافاً بالجملة وهجمه وحيدة لـ برشلونة في أول 30 دقيقة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:42 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
انتهت أول 30 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكامب نو فى الجولة الـ10 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .

وبدأ اللقاء بانحصار الكرة في وسط الملعب وكلا الفريقين يسعى للسيطرة على مجريات الأمور.

ومرر ليونيل ميسي لخوردي البا يمررها عرضية أرضية تمر من امام دفاع الريال لكنها لم تجد متابعة من هجوم برشلونة فى الدقيقة الرابعة .

وتلقي إيسكو تمريرة من كروس لكن دفاع برشلونة يضغط عليه وتصل الكرة الى بنزيمة يسددها أرضية بيسراه لكن شتيجن يتصدى لها بثبات .

وأنقذ بيكية مرمى برشلونة بعد عرضية للريال من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ورأسية من كاسيميرو لكن بيكيه ينقذ الكرة من على خط المرمى.

وجاءت عرضية من جاريث بيل داخل منطقة الجزاء يقابلها كاسيميرو بضربة رأس لكن دفاع برشلونة يتصدى للكرة مرة اخرى وتخرج ركنية للريال .

يغيب عن ريال مدريد كل من، إيدين هازارد، مارسيلو، خاميس رودريجيز، ماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز للإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني، كل من، أودريوزولا، ماريانو دياز، وإبراهيم دياز لأسباب فنية.

وكان من المقرر، أن يقام لقاء الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيله نظرًا للمظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة بعدما صدر قرارًا بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا، كما كان هناك دعوات لمظاهرات حاشدة بالتزامن مع موعد الكلاسيكو، لذلك تم تأجيله لـ ديسمبر الجاري.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا، بعد مرور 17 جولة، برصيد 35 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، الذي يحتل الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.
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