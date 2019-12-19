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أخبار العالم

جزر القمر تفتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
مدينة العيون المغربية
مدينة العيون المغربية
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة، قنصلية عامة لها بالعيون كبرى مدن صحراء المغرب.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره القمري، سويف محمد الأمين.

يأتي فتح القنصلية القمرية بعد ان فتحت كوت ديفوار في يونيو الماضي قنصلية شرفية لها بمدينة العيون. كما أعلنت غامبيا اخيرا أنها ستفتح قريبا قنصلية لها بمدينة الداخلة.

ونوه القنصل العام لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون، سيد حسن، بالعلاقات "الأخوية" التي تجمع المملكة المغربية وبلاده، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعود إلى بدايات استقلال جزر القمر.

وأبرز سيد حسن أن فتح جزر القمر المتحدة لقنصلية عامة لها بمدينة العيون، يعد بمثابة "شرف" لبلده. وقال إن "فتح هذه القنصلية يؤكد على العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا" .

وبعد أن ذكر بأن العديد من المسؤولين والأطر العليا بجزر القمر تلقوا تكوينهم بالمغرب، أبرز سيد حسن أن البلدين قررا توسيع تعاونهما ليشمل مجال الاستثمارات.
جزر القمر تفتح قنصلية عامة لها في مدينة العيون المغربية
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