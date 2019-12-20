فيديو| الالتحاق بالكبار كلمة السر.. هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري خلال 2019

من يبحث عن وحدة سكنية واختار أحد الأسماء ذات الثقة والسمعة الطيبة فقد فاز ليس فقط بوحدة على أعلى مستوى، ولكن فاز أيضا بخدمات ما بعد البيع واحترام خصوصية سكنه وغيرها من المميزات التى لم تأت من فراغ بل وراءها سنين من الخبرة والعمل المستمر.
وفي هذا الصدد، جاءت مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية كأفضل مطور عقاري خلال 2019 باعتبارها أكثر الشركات رصيدا لدى العملاء بفضل ما تقدمه من مشروعات عملاقة وخدمات مميزة بعد البيع.
هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري خلال 2019
وهذا لم يأت من فراغ بل باشادات محلية وعالمية بالنسبة لشراء الوحدات لفئات اقتصادية واجتماعية متنوعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر توقع قسم البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، تأثيرا إيجابيا لمبادرة الـ50 مليار جنيه للبنك المركزي والحكومة المصرية، لتمويل مشتري الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10 في المئة، بأقساط على 20 عاما.
وقرار شراء وحدة سكنية جديدة ليس من القرارات السهلة بالنسبة لعدد كبير من العملاء باعتباره من القرارات التي يقف وراءها كثير من الأسباب والمعطيات والظروف، ودائما لسان حال أي مشتر كيف أضع أموالي في وحدة سكنية توفر لى الارتياح النفسى والاجتماعى وفى ذات الوقت تصبح وعاء استثماريا تزداد قيمته مع الوقت ؟
وقرار الشراء أصبح يزداد صعوبة على العملاء خاصة مع الانتشار المفاجئ لعدد الشركات العاملة فى القطاع العقارى خاصة خلال العامين الماضيين وهي فرضية فرضتها ظروف السوق العقارى المصرى باعتباره سوقا صاعدا وعدا باستمرار وساعد على ذلك وجود العاصمة الإدارية الجديدة والانفتاح في مناطق مختلفة ولا سيما الساحل الشمالى والعين السخنة وغيره.
وينصح الخبراء دائما بالتعامل مع الشركات العقارية المدرجة بالبورصة فهى فى هذه الحالة تعمل تحت مظلة واضحة المعالم وموثوق بها كما أن العميل يستطيع ان يتعرف على الوضع المالي لها بسهولة ومنها شركات مثل هشام طلعت مصطفى والتى تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتي (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص بمصر وتوصف بأنها مدينة عالمية على ارض مصرية وبها مشروع بريفادو) وكذلك مشروع الربوة وماى فير بالاضافة الى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتي وفندق كمبنسكى كما لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويجب على العميل الذي يقوم بالشراء أن يكون على دراية بأن سعر الأرض وتكلفة الإنشاء متقارب بشكل كبير بين الشركات الكبرى صاحبة الخبرة والسمعة الطيبة لذلك عندما يأتي كيان عقارى جديد وسط الشركات الكبرى لـ يطرح أسعارا غير منطقية فهذا لابد أن يثير حفيظة المشتري وعليه أن يفكر كثيرا قبل الاقدام على الشراء والسؤال جيدا على سمعة الشركة التي يخوض أن يتعاقد معها بل الأفضل له أن يلجأ الى الشركات الكبرى التى تحدثنا عنها من قبل والتى تضع نصب أعينها مصلحة عميلها.
طلعت مصطفى: السوق العقاري المصري يسير بخطوات ثابتة
ويعتبر السوق العقارى المصرى من الأسواق التي تسير بخطى ثابتة نحو الامام خاصة فى المرحلة الحالية وهذا ما يؤكده رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، لافتا الى أن افتراض وجود ركود بالسوق العقارى المصرى هو افتراض غير صحيح فهناك طلب على السوق العقارى خاصة خلال الـ ٣٠ عاما القادمة، وبدليل تحقيق مجموعته مبيعات قوية معلنة.
وأضاف هشام طلعت مصطفى، أن الأمر فقط يتطلب دراسات عميقة لاحتياجات السوق والأخذ بنظم التمويل طويلة الأجل لتحقيق التلاقي بين قوى العرض والطلب ليتناسب المنتج العقاري المطروح مع دخل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن مجموعته تقوم بدراسات عميقة بشكل مستمر فى هذا الصدد.
وأشاد هشام طلعت بالدور الايجابى الذى تلعبه الحكومة ووزارة الإسكان لتطوير المنظومة خاصة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هناك مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تصدير العقار للخارج، لافتا إلى أن المجموعة شاركت فى عدد من المحافل الدولية ومنها فرنسا ولاقت نجاحا واضحا.
وفي هذا الصدد، جاءت مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية كأفضل مطور عقاري خلال 2019 باعتبارها أكثر الشركات رصيدا لدى العملاء بفضل ما تقدمه من مشروعات عملاقة وخدمات مميزة بعد البيع.
هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري خلال 2019
وهذا لم يأت من فراغ بل باشادات محلية وعالمية بالنسبة لشراء الوحدات لفئات اقتصادية واجتماعية متنوعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر توقع قسم البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، تأثيرا إيجابيا لمبادرة الـ50 مليار جنيه للبنك المركزي والحكومة المصرية، لتمويل مشتري الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10 في المئة، بأقساط على 20 عاما.
وقرار شراء وحدة سكنية جديدة ليس من القرارات السهلة بالنسبة لعدد كبير من العملاء باعتباره من القرارات التي يقف وراءها كثير من الأسباب والمعطيات والظروف، ودائما لسان حال أي مشتر كيف أضع أموالي في وحدة سكنية توفر لى الارتياح النفسى والاجتماعى وفى ذات الوقت تصبح وعاء استثماريا تزداد قيمته مع الوقت ؟
وقرار الشراء أصبح يزداد صعوبة على العملاء خاصة مع الانتشار المفاجئ لعدد الشركات العاملة فى القطاع العقارى خاصة خلال العامين الماضيين وهي فرضية فرضتها ظروف السوق العقارى المصرى باعتباره سوقا صاعدا وعدا باستمرار وساعد على ذلك وجود العاصمة الإدارية الجديدة والانفتاح في مناطق مختلفة ولا سيما الساحل الشمالى والعين السخنة وغيره.
وينصح الخبراء دائما بالتعامل مع الشركات العقارية المدرجة بالبورصة فهى فى هذه الحالة تعمل تحت مظلة واضحة المعالم وموثوق بها كما أن العميل يستطيع ان يتعرف على الوضع المالي لها بسهولة ومنها شركات مثل هشام طلعت مصطفى والتى تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتي (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص بمصر وتوصف بأنها مدينة عالمية على ارض مصرية وبها مشروع بريفادو) وكذلك مشروع الربوة وماى فير بالاضافة الى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتي وفندق كمبنسكى كما لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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ودائما ما ينصح الخبراء المشترى بعدم الانقياد وراء الشركات غير المعروفة أو الجديدة التى تقوم (بحرق الأسعار) وتقديم أسعار تكون احيانا غير منطقية بالنسبة للسوق لانها فى واقع الامر لا تستطيع أن تستكمل مسيرتها وسرعان ما تنطفىء ولعل هناك نماذج كثيرة خلال الفترة الماضية لبعض الشركات قدمت عروضا مغرية ولكنها سرعان ما توقفت أو قامت بارجاع الاموال الى اصحابها او تعثرت ودخلت في مشاكل مع المواطنين.
ويجب على العميل الذي يقوم بالشراء أن يكون على دراية بأن سعر الأرض وتكلفة الإنشاء متقارب بشكل كبير بين الشركات الكبرى صاحبة الخبرة والسمعة الطيبة لذلك عندما يأتي كيان عقارى جديد وسط الشركات الكبرى لـ يطرح أسعارا غير منطقية فهذا لابد أن يثير حفيظة المشتري وعليه أن يفكر كثيرا قبل الاقدام على الشراء والسؤال جيدا على سمعة الشركة التي يخوض أن يتعاقد معها بل الأفضل له أن يلجأ الى الشركات الكبرى التى تحدثنا عنها من قبل والتى تضع نصب أعينها مصلحة عميلها.
طلعت مصطفى: السوق العقاري المصري يسير بخطوات ثابتة
ويعتبر السوق العقارى المصرى من الأسواق التي تسير بخطى ثابتة نحو الامام خاصة فى المرحلة الحالية وهذا ما يؤكده رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، لافتا الى أن افتراض وجود ركود بالسوق العقارى المصرى هو افتراض غير صحيح فهناك طلب على السوق العقارى خاصة خلال الـ ٣٠ عاما القادمة، وبدليل تحقيق مجموعته مبيعات قوية معلنة.
وأضاف هشام طلعت مصطفى، أن الأمر فقط يتطلب دراسات عميقة لاحتياجات السوق والأخذ بنظم التمويل طويلة الأجل لتحقيق التلاقي بين قوى العرض والطلب ليتناسب المنتج العقاري المطروح مع دخل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن مجموعته تقوم بدراسات عميقة بشكل مستمر فى هذا الصدد.
وأشاد هشام طلعت بالدور الايجابى الذى تلعبه الحكومة ووزارة الإسكان لتطوير المنظومة خاصة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هناك مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تصدير العقار للخارج، لافتا إلى أن المجموعة شاركت فى عدد من المحافل الدولية ومنها فرنسا ولاقت نجاحا واضحا.