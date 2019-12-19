أعراض الفشل الكلوي عند الأطفال .. 5 كوارث صحية تواجه الطفل

اعراض الفشل الكلوي عند الأطفال، تتضمن النزيف والطفح الجلدى، والإصابة بالحمى، والإسهال الدموي، وغيرها من الاعراض التى تنذر بالإصابة بمرض الفشل الكلوي عند الأطفال، حيث أن الفشل الكلوي هو تلف قصير الأجل أو دائم للكلى يؤدي إلى فقدان وظائف الكلى الطبيعية، حيث أن قد يكون حاد يبدأ فجأة، مرض الكلى المزمن حيث يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي الدائم، لذلك لابد من الإلمام بـ اعراض الفشل الكلوي عند الاطفال واسبابه.



أعراض الفشل الكلوي عند الأطفال



أعراض الفشل الكلوي عند الأطفال تختلف من شخص لأخر، ولكن هناك طرق طبية بالإضافة إلى ظهور الأعراض لمعرفة مدى اصابة الطفل بالفشل الكلوي، والتى من بينها تحاليل الدم، وفحص البول، والموجات فوق الصوتية الكلوية، أما اعراض الفشل الكلوي عند الأطفال تتضمن مايلي:-



1- الإسهال الدموي



2- القيء الشديد



3- الشعور بآلام في المعدة



4- شحوب الجلد



5-تورم فى الأنسجة



6- التهاب العين



7- ضعف الشهية



8- القيء



9- آلام العظام



10- توقف النمو عند بعض الأطفال المصابين بالفشل الكلوي



11-رائحة الفم الكريهة



12- مشاكل في السمع



13- ضعف العضلات



أسباب الفشل الكلوي عند الأطفال



1- انخفاض تدفق الدم إلى الكليتين لفترة من الزمن، مثل فقدان الدم أو الجراحة أو الصدمة

2- حدوث انسداد في المسالك البولية

3- تناول أدوية قد تسبب مشاكل في الكلى

4- التعرض لسكتة قلبية تبطئ أو تمنع الأكسجين والدم إلى الكليتين

5- متلازمة انحلال الدم اليوريمي يحدث هذا عادة بسبب عدوى الإشريكية القولونية، حيث يتطور الفشل الكلوي بسبب انسداد الهياكل والأوعية الصغيرة في الكلية.

6- التهاب كبيبات الكلى، وهذا هو نوع من أمراض الكلى التي تحدث في أجزاء من الكلى تسمى الكبيبات، تصبح الكبيبات ملتهبة.

7- انسداد طويل المدى في المسالك البولية

8- متلازمة البورت، هذا اضطراب وراثي، يؤدى إلى تليف الكلى الذي يزداد سوءا مع مرور الوقت.

9- مرض تكيس الكلى، هذا هو اضطراب وراثي، يسبب العديد من الخراجات المملوءة بالسوائل لتنمو في الكلى.

10-حالات مزمنة أخرى، حالات مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى، إذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تصل كمية أقل من الأوكسجين والدم إلى الكليتين.



علاج الفشل الكلوي عند الأطفال



يعتمد العلاج على أعراض الفشل الكلوى عند الاطفال وعمرهم وصحتهم العامة حيث يشمل عل الفشل الكلوي عند الأطفال مايلي:-



1- السوائل الوريدية بكميات كبيرة لتحل محل فقدان السوائل

2- مراقبة أملاح الدم مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم

3- تناول أدوية للسيطرة على ضغط الدم

4- الأدوية للمساعدة في النمو، ومنع فقدان كثافة العظام، وعلاج فقر الدم.

5- زرع الكلى ، وهو عبارة عن عملية جراحية لإزالة الكلى التالفة واستبدالها بأخرى صحية

6- تعديل النظام الغذائي والحد من البروتين حيث أن الكليتان لا تتمكنا من التخلص من النفايات الناتجة عن تناول الكثير من البروتين.

7- الغسيل الكلوي حيث أنه في بعض الحالات، قد يصاب الطفل بمشاكل خطيرة النفايات، هذا قد يسبب مستويات خطيرة من النفايات في الدم التي يتم إزالتها عادة عن طريق الكلى.، قد يصاب الطفل أيضًا بحمل زائد للسوائل، لذلك يحتاج الطفل إلى غسيل الكلى.



8- الغسيل الكلى البريتوني، تستخدم هذه الطريقة بطانة تجويف البطن (البطن) لتصفية الدم، هذا التجويف هو المساحة التي تحمل أعضاء مثل المعدة والأمعاء والكبد، أولًا ، يضع الجراح أنبوبًا رفيعًا ومرنًا (قسطرة) في بطن طفلك، بعد وضع الأنبوب ، يتم وضع سائل تطهير معقم (الدياليت) عبر القسطرة في التجويف البريتوني، ويتم ترك السائل في البطن لفترة من الوقت، يمتص هذا السائل النفايات من خلال الصفاق، ثم يتم تصريف السائل من البطن وقياسه وتجاهله. هذه العملية لملء واستنزاف السوائل تسمى التبادل.



مضاعفات الفشل الكلوي عند الأطفال



قد يواجه الطفل المصاب بالفشل الكلوى عدد من الكوارث الصحية التى تصيب جسمه والتى من بينها:-

1- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء "فقر الدم"

2- مشاكل في القلب والأوعية الدموية

3- أمراض العظام

4- تلف الأعصاب في الذراعين والساقين

5- خطر أكبر للإصابة بالتهابات



مصدر المعلومات موقع urmc.