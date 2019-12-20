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حوادث

القبض على 12 متهما.. أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة بين تجار موبيليا في الموسكى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:30 ص
مشاجرة - صورة ارشيفية
مشاجرة - صورة ارشيفية
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مصطفى الرماح
سيطرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على مشاجرة وقعت بمنطقة الموسكى بين تجار موبيليا وبعض الأشخاص بسبب خلافات تجارية بينهما القى القبض على طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بشارع بورسعيد بجوار إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص تجار موبيليا وبحوزتهم 2 عصا خشبية، طرف ثان 9 أشخاص وبحوزتهم 2 عصا خشبية – سلاح أبيض "مطواة" – سيخ حديد ، بسبب خلاف تجارى بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر بالطرف الثانى، فقام على إثره كلٌ منهما بالاستعانة بأنصاره، وتعدى كلٌ منهم على الآخر بالضرب، ونتج عن ذلك تلفيات بسيارتين ملك شخصين (أحدهما - مقيم دائرة القسم ، والآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وهى عبارة عن كسر بالزجاج الخلفى والأمامى "دون إصابات".
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف ، وضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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