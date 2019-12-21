ذيل الحصان.. مي عز الدين بـ مكياج صارخ تبهر متابعيها

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



نشرت الفنانة مي عز الدين صورة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ميك اب صارخ وتسريحة شعر مختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم الشديد لها.وظهرت مي عز الدين ببالطو باللون البيج، بأكمام واسعة ومميزة للغاية وبحذام من نفس اللون على منطقة الخصر، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير، وذلك من توقيع الاستايلست جوني ماتا.فيما ظهرت مي عز الدين بمكياج صاخب إلى حد كبير، حيث اعتمد ظلال العيون أو ما يعرف بـ الآي لاينر البني، مع وضع الماسكرا، والآي لاينر، وأحمر شفاه باللون النبيتي، وقد برعت خبيرة التجميل بسمة فتوح في إبراز جمال ورقة ملامحها.واختارت مي عز الدين أن ترفع شعرها إلى الأعلى، حيث قامت بعمل ذيل حصان، وبدأ طويلا على غير عادته، وخلصت ذهبية تنسدل أطرافها على أحد كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة للغاية.وأكملت مي عز الدين إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي اللامع وعلى شكل مثلث.