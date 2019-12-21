بالفستان الذهبي.. هند صبري بإطلالة ساحرة مع كريم عبد العزيز

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة لها تجمعها مع الفنانة هند صبري والفنان كريم عبد العزيز، وذلك خلال إجراء حوار إعلامي معهم، وتأنقت هند صبري بإطلالة ساحرة ومميزة للغاية، وهو ما علق بها المتابعين على صفحة بوسي شلبي.





وعلقت الإعلامية بوسي شلبي على الصوره ببعض الكلمات، وقالت: مبروك للمبدعين احسن ممثل كريم عبد العزيز وأحسن ممثلة هند صبري واحسن فيلم الفيل الازرق انتظرونا.





وظهرت هند صبري بفستان باللون الذهبي، ويكشف عن أحد أكتافها، وبفتحة من القدمين يبرزان جمال ورة إطلالتها، وقد اختارت حذاء باللون الذهبي لتبرز من إطلالتها.





وتركت هند صبري شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة متميزة وتتلائم مع إطلالتها، فيما أبرز جمال ورقة ملامحها عبر اختيار بعض اللمسات البسيطة، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع احمر الشفاه باللون النبيتي.





وأكملت هند صبري إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع بعض الأساور من نفس اللون.



