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مرأة

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:23 م
زينة
زينة
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رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من فيلمها الجديد "الفلوس"، بطولة الفنان تامر حسنى.

وظهرت الفنانة زينة بإطلالة جريئة ومثيرة، بالأبيض المكشوف الصدر والأكتاف، وهو ما جعل إطلالتها جريئة، ونسقت مع هذه الإطلالة الإكسسورات الرقيقة باللون الفضى وهو ما تماشى مع إطلالتها.

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أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون البينك.
أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة
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