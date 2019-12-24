عبد العال مهنئا الأقباط: لا تنسونا في الكعك والحاجات الحلوة





وأضاف "وهو عيد لكل المصريين ولهم منا خالص التهاني"، وداعب الأقباط، قائلًا "ولا ينسوا إخوانهم في الكعك والحاجات الحلوة .. كل سنة وهما طيبيين ومصر بالخير".



