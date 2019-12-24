عبد العال مهنئا الأقباط: لا تنسونا في الكعك والحاجات الحلوة

أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة قانونين بسبب غياب الحكومة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
كان من المفترض أن يناقش قانون الزراعة العضوية ولكن وزير الزراعة لم يحضر، وقال رئيس البرلمان "وكان من المفترض مناقشة شروع قانون "السايس ومنادى السيارات"، ولكن وزير التنمية لم يحضر".
وعلق سليمان وهدان وكيل المجلس "نطالب بحضور رئيس هيئة الثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير".
ورفع رئيس المجلس الجلسة بعد أن توجه بالتهنئة لجميع المسيحيين بمناسبة اقتراب أعياد السنة الميلادية السعيدة.
كان من المفترض أن يناقش قانون الزراعة العضوية ولكن وزير الزراعة لم يحضر، وقال رئيس البرلمان "وكان من المفترض مناقشة شروع قانون "السايس ومنادى السيارات"، ولكن وزير التنمية لم يحضر".
وعلق سليمان وهدان وكيل المجلس "نطالب بحضور رئيس هيئة الثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير".
ورفع رئيس المجلس الجلسة بعد أن توجه بالتهنئة لجميع المسيحيين بمناسبة اقتراب أعياد السنة الميلادية السعيدة.
وأضاف "وهو عيد لكل المصريين ولهم منا خالص التهاني"، وداعب الأقباط، قائلًا "ولا ينسوا إخوانهم في الكعك والحاجات الحلوة .. كل سنة وهما طيبيين ومصر بالخير".