اتحشرت.. طائرة تعلق أسفل جسر بالهند.. فيديو

تعرضت طائرة متوقفة عن العمل في الهند، لموقف صعب للغاية، حيث حُصرت أسفل جسر على الطريق بالهند.وحُصرت الطائرة، اسفل الجسر في الهند، وذلك عقب فشل القائمين على نقلها في تقدير حجم شحنتها، وسط دهشة الحاضرين.وتظهر الطائرة في شريط الفيديو المنتشر وهي عالقة بين الجسر والأرض، وسط حالة من الذهول من قبل الحضور.وقالت وسائل الإعلام الهندية إن هذا الأمر جاء بسبب سوء تقدير المسئولين لحجم الحمولة على متن هذه الطائرة، ما تسبب في محاصرتها.الطائرة بيونج من طراز b737، موقوفة عن العمل في مطار كولكاتا الهندي منذ سنوات، إلا أنه تقرر نقلها إلى مخزن للخردة، حيث انتهى بها المطاف في حصار تحت جسر.