استشاري طب نفسي: الآباء المتسلطون أو المتساهلون يسببون خطورة على حياة الأبناء.. فيديو

قال الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسىي، إنه كلما كبر الطفل يزداد وعيه وقدرته على الاستيعاب ولابد أن يصل الأب مع ابنه لمرحلة النضج بالكامل أو الرشاد وقادر على اتخاذ قراراته.





وأضاف الدكتور نبيل القط خلال حواره ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" ببرنامج "cbc"، أنه لابد من الأخذ في الاعتبار 4 أساليب لوالديه الأول "الأسلوب المتسلط " الخاص بالأجيال القديمة وسى السيد والعصا لم عصا، الذي يعتمد على القهر والضرب، أما الأسلوب الثاني الخاصة الأساليب الوالدية تسمى "بالمرجعية"، ومثال على ذلك ان أثبت لابنى بالأدلة والبراهين انه مخطئ، ويكون الأب أو الأم هم المرجع له .





وتابع استشارى الطب النفسي، أن الأسلوب الثالث هو التساهل مع الطفل بمعنى "أن الأب والأم مريحين دماغهم والابن يعمل اللى يريحه" والأخير هو أن الرقيب غير الموجود من الأساس.



