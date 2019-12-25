استشاري طب نفسي: الآباء المتسلطون أو المتساهلون يسببون خطورة على حياة الأبناء.. فيديو

قال الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسىي، إنه كلما كبر الطفل يزداد وعيه وقدرته على الاستيعاب ولابد أن يصل الأب مع ابنه لمرحلة النضج بالكامل أو الرشاد وقادر على اتخاذ قراراته.
وأضاف الدكتور نبيل القط خلال حواره ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" ببرنامج "cbc"، أنه لابد من الأخذ في الاعتبار 4 أساليب لوالديه الأول "الأسلوب المتسلط " الخاص بالأجيال القديمة وسى السيد والعصا لم عصا، الذي يعتمد على القهر والضرب، أما الأسلوب الثاني الخاصة الأساليب الوالدية تسمى "بالمرجعية"، ومثال على ذلك ان أثبت لابنى بالأدلة والبراهين انه مخطئ، ويكون الأب أو الأم هم المرجع له .
وتابع استشارى الطب النفسي، أن الأسلوب الثالث هو التساهل مع الطفل بمعنى "أن الأب والأم مريحين دماغهم والابن يعمل اللى يريحه" والأخير هو أن الرقيب غير الموجود من الأساس.
وأكد استشارى الطب النفسي أنه من الممكن استخدام الأربعة انواع فى وقت واحد لأن المتسلط أو المتسهل دائما كلاهما يسبب خطورة للأبناء، منوها إلى أن الأب والأم مسئولان أمام الله والجميع على الطفل إلى أن يكون إنسانًا راشدًا، وهذه المسؤولية تفرض أن يكون متسلطاً أو حازماً فى الكثير من الأوقات ، على سبيل المثال : لابد أن يكون الأب مع ابنه حازماً ليستيقظ مبكرًا ويذهب الى المدرسة ، ويمكن أن يكون متساهلاً معه فى نوعية الطعام التى يتناولها اليوم.