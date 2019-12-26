سمية الخشاب تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة انيقة، وارتدت فستانا قصيرا مشجرا باللون البنى، مما أظهر جسمها رشيقًا.



واعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجًا متناسقًا مع إطلالتها.



وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية "يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.



وتشارك مسرحية "يا تصيب يا تخيب» في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، إذ عرضت أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.



وتعد مسرحية "يا تصيب يا تخيب» أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورا البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.