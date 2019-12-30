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أخبار البلد

وزيرة الصحة تشيد بمعدل التطوير بوحدة أسرة وادي تال

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:09 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة اسرة "وادي تال" التابعة لمنطقة أبو زنيمة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ أعمال التطوير والانشاءات بالوحدة والتى بلغت 60%، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيزات، وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأشار مجاهد إلي أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة جبلية، كما وجهت الوزيرة بمراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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