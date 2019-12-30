وزير السياحة والآثار يبحث مشكلات القطاع وسبل التعاون بين الجهات المعنية

واصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاته ولقاءاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالعمل بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الاستثمار السياحي وبحث الحلول اللازمة لنمو هذا القطاع الهام.



وقد استقبل بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير القطاع السياحي بجنوب سيناء والأعمال النهائية الخاصة بإنشاء متحف شرم الشيخ والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.



وحرصا منه على دفع عجلة العمل بالقطاع السياحي، اتفق وزير السياحة والآثار مع محافظ جنوب سيناء على عقد لقاء موسع بمدينة شرم الشيخ يوم السبت القادم، مع مستثمري و ممثلي القطاع السياحي بالمحافظة للاستماع لهم والتعرف على العقبات التي تعوق سير العمل ومناقشة المقترحات والآراء التي تؤدي للنهوض بهذا القطاع الهام، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ثاني جولة للوزير خارج القاهرة بعد توليه حقيبة السياحة والآثار.



كما التقى د. خالد العناني أيضا بمكتبه بمقر الوزارة بالجيزة، برؤساء اتحادات الغرف السياحية لبحث سبل الارتقاء بصناعة القطاع السياحي والأسس المثلى لآليات لتنظيم العمل، كما تم استعراض أهم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي ووضع المقترحات للتغلب عليها.