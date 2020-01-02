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فن

يا أستاذ يا كبير.. تامر حسني يوجه رسالة لـ محمد هنيدي بعد إشادته بـ الفلوس

الخميس 02/يناير/2020 - 01:20 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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قسم الفن
وجه نجم الجيل تامر حسني، رسالة شكر للفنان محمد هنيدي بعد أن هنأه بـأحدث أفلامه "الفلوس".

ونشر الفنان محمد هنيدي، صورة أفيش فيلم "الفلوس" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

وعلق "هنيدي" علي الصورة قائلا: "مبروك فيلم الفلوس "تامر حسي" مجتهد جدا جدا جدا برافو".

ثم رد نجم الجيل تامر حسني علي محمد هنيدي وذلك من خلال صورة نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "الاستوري".

وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا: "الله يبارك فيك يا أستاذ ياكبير ياعسل مبسوط جدا إن الفيلم عجبك وأخدت بالك من اختلافي".

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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