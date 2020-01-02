أئمة مسجد الصحابة لـ صدى البلد: يُعد قبلة للجميع ونجيد 3 لغات .. ونوضح للأجانب الصورة الحقيقية للإسلام والعرب.. ويكشفون أغرب 5 أسئلة وجهت إليهم

ترتكز المُهمة الأساسية لأئمة المسجد، في إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية للمُصلين في نحو 20 دقيقة، ويَدور موضُعها نحو الخُطبة المُوحدة التي تحددها وزارة الأوقاف ونعالج من خلالها مشكلات المُجتمع.





وبعد انتهاء صلاةِ الجمعة يتبعها مُلخص لها باللغة الأجنبية –سواء باللغة الإنجليزية أو الفرنسية- لا يتعدى 5 دقائق، ويتم إذاعة هذا المُخلص عبر مكبراتِ الصوتِ الخارجية، ويسمعها الأجانب الذين يزرون شارع السوق القديم، ومنهم مَنْ يأتي إلى المسجد، ويحضر معنا خُطبة الجُمعة معنا، فالإسلام رسالةٌ سمحةٌ، ونُرحب بكل الناس في أي وقت على اختلاف دياناتهم وأعراقهم، ونستفيد من حضور غير المسلمين إلى مسجد الصحابة بأننا نشر مفاهيم الدين الصحيح ونوضح عوار الفكر المتطرف.





كيف تتعاملون مع الأجانب عند زيارة مسجد الصحابة؟





مسجد الصحابة يُعد قبلة للجميع يأتي إليه السائحون من شتى بقاع العالم، فالأجانب الذين يزور المسجد ينبهرون بالبنيان، فالمسجد مُقام على مساحة 3 آلاف متر، ويشتمل على مئذنتين ارتفاع كل منهما 76 مترًا، وعدد كبير من القبب، ويستوعب أكثر من 3 آلاف مصلٍ، ويصل ارتفاع صحنه الرئيسي إلى 36 مترًا على مساحة 1800 متر ويسع 800 مصلٍ، وداخله رواق به مظلتان للصلاة، و36 دورة مياه، هذا بجانب المباني الخدمية والوحدات التجارية التي تعمل كوقف للمسجد.





وتبدأ رحلة الوفود الأجنبية بأن يرتدي الأجانب -سواء الرجال أو النساء- ملابس مُناسبة لتعظيم بيت الله تعالى، فترتدي السيدات إسدالات مُطرزة أنيقة، وهو ما يعتبرونه تجربة مُثيرة يحرصون على توثيقها بالصور، ويكون ذلك في غير وقت الصلاة، بعد انتهاء الفريضة.





ثم بعد ذلك يأتي دورنا نحن كأئمة لغات فركيزتنا الأساسية هي التعامل مع الأجانب، وزيادة على ذلك التعامل مع العربي، ومن خلال بعض الأسئلة التي يطرحها الزائرون من غير المسلمين تظهر لنا صور غير طيبة وشبهات عن الإسلام في المجتمعات غير المسلمة، ونقوم بالرد عليها وتفنيدها ونعرض صورة الإسلام الصحيحة أمام العالم بأسره.





نريد إطلاعنا على أبرز الأسئلة وأغربها التي وجهت لكم من الأجانب؟





هناك أسئلة كثيرة يطرحها الأجانب ومنها: هل الإسلام دين عنف وقتل وظالم للمرأة؟، وهل الإسلام فيه كَبت للحريات؟، فتأتي هذه الأسئلة ونُرد عليها بالأدلة العقلية والمنطقية والشرعية، ونوضح الصورة الصحيحة للدين الإسلام التي شوهتها جماعات الظلام الإرهابية.





ومن ضمن الأسئلة الغريبة : أن هناك رجلاً أجنيًا كان يحب امراة مصرية مُسلمة، وأراد الزواج بها، وجاء إلى مسجد الصحابة ليعلن إسلامه، فوجهنا له سؤالًا: هل تريد دخول الإسلام عن اقتناع؟، فقال: لا، بل أرغب في الزواج بها، والإسلام يشترط لصحة الزواج بها أن أكون مُسلمًا، فقلنا له: لا، ليس لله تعالى حاجةً في إسلامك، فمن يرغب في دخول الإسلام، لابد أن يكون خالص النية لله تعالى، ونصحناه بإعادة النظر في الإسلام، وبالإكثار من القراءة في تعاليمه السمح قبل اعتناقه، وتم تزويده بالكتب الخاصة عن الإسلام المُعتمدة من قِبل وزارة الأوقاف.





وهناك سؤال آخر غريب: أن سيدة من بلجيكا تعجبت من طريقة تعاملنا السمحة معها، وذكرت أن بعض الدول الإسلامية منعتها من دخول المسجد أثناء زيارتها لهذه الدول، وبعد الحديث معها عن سماحة الدين الإسلامي، رغبت في اعتناق الإسلام، ووجهت سؤالًا: هل سيتم التفريق بيني وبين زوجي عند الدخول في الإسلام، مع العلم أن علاقتنا روحية وليست جسدية، لأننا تجاوزنا سن السبعين، فهل اعتنق الإسلام دون الانفصال عنه؟!.





وفي سؤال ثالث: جاء شاب جزائري بعد خُطبة الجُمعة، ويعمل في أحد الأماكن المُهمة في فرنسا، ولا يستطيع أداء الصلوات أثناء العمل، حيث لا يوجد مكان حتى في مكتبه، مُتسائلًا: هل يؤجل الصلوات ويؤديها في منزله بعد انتهاء العمل، أم يؤديها في «حمام» العمل حيث هو المكان الوحيد المتاح في العمل؟.





أما السؤال الرابع فذكرت إحدى السيدات الأجنبيات: لماذا يُبيح الإسلام تعدد الزواجات بالنسبة للرجل، والمرأة لا يجوز لها أن تجمع بين أكثر من زوج في نفس الوقت؟.





وأخيرًا السؤال الخامس : أن رجلاً أجنيًا مُلحدًا سألنا لماذا القرآن كتاب واحد وله العديد من كتب التفاسير؟.





هل يطلب أحد من الأجانب إشهار إسلامه في المسجد؟





من يأتي إلى مسجد الصحابة ليعلن إسلامه نُرحب به، ونُوضح له صورة الإسلام وبُعض الأحكام الفقهية، ونسأله عن سبب رغبته في اعتناق الإسلام، فإذا كان مُقتنعًا بالدين ونيته خالصة إلى الله تعالى، نُرسله إلى الأزهر الشريف، لكي يُعلن إسلامَه بطريقة رسمية في مشيخة الأزهر.





لمسجد الصحابة العديد من الأنشطة.. فما أهمها؟





يؤدي مسجد الصحابة العمل الدعوي من خُطب الجمعة والدُروس الدعوية، وتحفيظ القرآن، ويوجد بالمسجد المدرسة العلمية وتدرس فيها بعض أمهات الكتب، ويشرحها أئمة المسجد، وكتب في التفسير والحديث والحِكم والمواعظ ويكون ذلك العمل يوميًا، كما يرسل مسجد الصحابة قوافل دينية ودعوية واجتماعية تجوب المدارس ومراكز الشباب.





ويوجد أيضًا بمسجد الصحابة المدرسة العلمية والقرآنية لتعليم النشء وتربيته على تعاليم الدين الصحيحة، من أجل الحافظ عليه من الانجراف للتطرف والأفكار المتشددة، كما أنه مُلحق بمسجد الصحابة أيضًا مركزان، الأول: ثقافي باللغات مجهز على أعلى مستوى للتواصل مع جميع المراكز في العالم، والثاني: معهد إعداد الدعاة فيه مناهج تدرس.





وينظم مسجد الصحابة أنشطة اجتماعية ورحلات الأطفال للترويح عن النفس، كما يشارك أئمة المسجد في المناسبات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين.





وختامًا.. كيف ترون على منتدى شباب العالم الذي أقيمت نسخته الثالثة بشرم الشيخ؟





يدل منتدى شباب العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ومن الأمور الحسنة عرض النماذج المشرفة من الشباب الذي يقاوم الإعاقة أو الأمراض أو غير ذلك، ليستفاد الآخرون من تجاربهم.





ويعد منتدى شباب العالم من أهم الأمور التي تعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر، كما يعتبر ترويجًا للسياحة وله أبعاد كثيرة متميزة،

ومنتدى شباب العالم مبادرة جيدة جدًا، وبداية لتلاقي الحضارات، فهو ملتقى للحضارات بدون سفر، فتعرف ثقافات الآخرين دون سفر إليهم، فهو يجعل الوعي عن الشاب المصري أكثر رقيًا بسبب تلاقي الحضارات وفهم ثقافة الآخرين.





كما يبين لك قدرات الشباب، فيجعل الحماس يأتي إلى الباقين، والرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يستشير الشباب والكثير من المواقف تؤكد ذلك.. فخلال منتدى شباب العالم كل شاب يأتي بما حقق من إنجازات، فتكون مجموعة إنجازات، تكون قدوة للشباب الآخرين، ومنتدى الشباب أيضًا مبادرة لكي نقول إننا لا نهمش أحدًا والمناصب لا تقصر على أحد، وهي لأصحاب الكفاءة، وعلينا الاستفادة من كل الطاقات أيًا كان عمر الإنسان.





كما يعد منتدى شباب العالم امتدادًا للبعثات الثقافية التي قام بها الملوك في محمد علي في بداية الدولة الحديثة، وامتدادًا للفكرة، ولكن بسهولة ويسير في الكل في أرض الكنانة، لبعث رسالة أن مصر أمن وأمان وتمكين الشباب، وهذا المنتدى انبسق منه فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب التي خرج منها محافظ بني سويف ونواب محافظين.



