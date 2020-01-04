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أخبار العالم

شاهد.. لحظة دفن المذيعة نجوى قاسم في مسقط رأسها بلبنان

السبت 04/يناير/2020 - 10:21 ص
دفن المذيعة نجوى
دفن المذيعة نجوى قاسم في مسقط رأسها بلبنان
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سمر صالح
يشيع اللبنانيون اليوم "السبت" جثمان الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، البالغة من العمر 52 عامًا، إلى مثواها الأخير في بلدة جون، مسقط رأس الراحلة.

حيث من المقرر أن يصلى عليها في البلدة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وكان جثمان الفقيدة التي عملت مذيعة في قناة "العربية"، قد وصل مساء أمس الجمعة إلى لبنان من الإمارات حيث توفيت قاسم، يوم الخميس، داخل شقتها بدبي.

واستقبل الجثمان في مطار بيروت من قبل أقارب الراحلة وعدد من القيادات اللبنانية، منها ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وجمال الجراح، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.

ونقل الجثمان بعد ذلك من المطار إلى قرية الواقعة في قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان على بعد 13 كيلومترا من مدينة صيدا الساحلية.
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