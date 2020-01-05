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محافظات

لكل اسم حكاية.. أم الأثل مدينة الرومان بالفيوم.. تحتضن معبد إله التمساح وأكبر مخزن للغلال

الأحد 05/يناير/2020 - 05:04 ص
أم الاتل الرومانية
أم الاتل الرومانية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
مدينة "أم الأثل" من المدن الرومانية تقع فى الركن الشمالى الشرقي من محافظة الفيوم، مساحتها 120 فدانًا، وازدهرت فى العصر اليونانى الرومانى، وبها معبد للإله سوبك الذى كان يرمز له بالتمساح.

والعثور بها على بعض المنازل بحالة جيدة، والمدينة أنشئت فى القرن الثالث قبل الميلاد، وعَثرت البعثات التي عملت بها على أوراق من البردي باللغة اليونانية، كما اكتشف بها مخازن للغلال وبقايا منازل تعود للعصر البطلمى وبقايا معابد فى مدينة باكخياس القديمة الموجودة فى أم الأثل.

يقول سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم ، إن المدينة اسمها الحقيقى "باكخياس" ويرجع سبب تسميتها بـ"أم الأثل" إلى وجود نبات طبيعى بكثرة بهذا الاسم فسميت باسمه وتقع فى قرية جرين بمركز طامية، ويلقبها الأهالى بقرية "جرين أم الأتل" بالتاء على الرغم من أنها أم الأثل بالثاء، وتضم معبدا من الطوب اللبن وتبعد9 كيلو متر شرق كرانيس بكوم أوشيم، وبها بقايا معبد يوناني قديم كانوا يعتبرونه مركزًا للوحي والنبوة.

وأضاف الشورى أنه تم اكتشاف مخازن للغلال ترجع للعصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى منزل يرجع للعصر البطلمي، وذلك أثناء أعمال المسح الأثري الذى قامت بها بعثة جامعة بولونيا الإيطالية في المدينة، لافتا إلى أن نتائج أعمال التنقيب الأثري والدراسات المبدئية لمخازن الغلال أوضحت أن المخزن الأول يرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 22.5 متر، ويقع في أقصى الجانب الشرقي لكوم أم الأثل فى اتجاه المقابر الحديثة للمسلمين يرجع للعصر الروماني "30 ق. م- 337م" وهو عبارة عن مبنى رباعي الأضلاع.

ويحتوي المبنى من الداخل على مجموعة من صناديق التخزين صفت فى صفوف متوازية يفصل بينها بقايا حوائط طول كل منها حوالي 65 متر لتقسمها إلى 3 صفوف كل صف به 11 صندوق للغلال.

وأكد الشورى أن هذه الحوائط بناها الرومان لتفصل بين الأنواع والأحجام المختلفة لصناديق الغلال كل حسب سعته، مشيرًا إلى أنه فى الجانب الشمالى تم العثور على صفين آخرين يحتوى كل منهما على 9 صناديق لتخزين القمح والحبوب وتتكون أرضية هذه الصناديق من الطوب اللبن، أما الحوائط الخاصة بها فغطت بطبقة من الخزف الموجود حتى الان .

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