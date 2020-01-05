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رغم قطع الشرايين وتهتك الأوتار.. جراحات قنا الجامعية تنقذ ذراع سيدة من البتر

الأحد 05/يناير/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن نجاح فريق طبى للجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام بمستشفيات قنا الجامعية، عن إنقاذ اليد والذراع اليسرى لسيدة عمرها 30 عامًا من البتر، وذلك بعد تعرض الحالة لإصابة شديدة وتهتك في العضلات والأوتار وقطع كامل فى شرايين الساعد الأيسر وفقد للجلد، نتيجة حادث سيارة. 

وقال الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، إن الفريق الطبى قام بإجراء جراحة ميكروسكوبية طارئة استغرقت قرابة التسع ساعات وذلك لتوصيل الشرايين وعمل ترقيع للجلد والأوتار. 

وأشار الدكتور محمد يوسف، مدير عام المستشفيات الجامعية، إلى أن الفريق الطبى ضم الدكتور خالد مسلم مدرس واستشارى الجراحات الميكروسكوبية والدكتور حسام عطيه مدرس مساعد العظام والجراحات الميكروسكوبية والدكتور أحمد فتحي عبداللطيف مدرس واستشارى التخدير والعناية المركزة والدكتور أحمد إسماعيل مدرس مساعد التخدير. 

وذكر يوسف، أنه تمت الجراحه تحت رعاية الدكتور السيد عبدالحميد، رئيس قسم العظام والدكتور جاد رئيس قسم التخدير والعناية، وتخضع المريضه حاليا للملاحظة.
رغم قطع الشرايين وتهتك الأوتار.. جراحات قنا الجامعية تنقذ ذراع سيدة من البتر
رغم قطع الشرايين وتهتك الأوتار.. جراحات قنا الجامعية تنقذ ذراع سيدة من البتر
رغم قطع الشرايين وتهتك الأوتار.. جراحات قنا الجامعية تنقذ ذراع سيدة من البتر
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