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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حوافز ومكافآت.. فرص عمل مميزة للشباب| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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محافظ القليوبية يوجه باستغلال الجزر الوسطى وإقامة استثمارات توفر فرص عمل للشباب

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20 ألف دولار سنويا.. فرص عمل مميزة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة  شاغرة في شركة تعمل فى مجال التصدير وتوريدات الخضروات والفاكهة والحاصلات الزراعية. برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

- تتضمن التخصصات الحاجة إلى مدير تصدير

- مسؤول مشتريات تصدير خضروات وفاكهة وحاصلات زراعية، لديه خبرة.

- مدير تسويق وخدمة عملاء.

- مهندس جودة تصدير خضروات وفاكهة وحاصلات زراعية، لديه خبرة شاملة 5 سنوات.

- سكرتيرة تنفيذية تجيد الكمبيوتر، إجادة تامة ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني.

- مصمم جرافيك وتسويق إلكتروني.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة 


يشترط أن يتوافر في المتقدم للوظيفة التالي:

- يشترط الحصول علي مؤهل فوق متوسط أو عال.

- يشترط خبرة سابقة في المجال.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم موقف واضح من التجنيد.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة 


يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي وتامين اجتماعي.

- حوافز ومكافأت.

- فرص للترقي.

- إجازات وزيادات سنوية.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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راتب 7 ألف دولار .. آخر فرصة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

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وظائف خالية.. مبادرة توظيف الشباب قدم الآن

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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