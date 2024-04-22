وظائف خالية.. مبادرة توظيف الشباب قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لعدد من الشركات.

شركة سنتر شاهين

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع | يشترط الخبرة.

2- مشرف أدوت منزلية | يشترط الخبرة.

3- مشرف أجهزة كهربائية | يشترط الخبرة.

4- مشرف مفروشات | يشترط الخبرة.

5- مشرف كاشير | يشترط الخبرة.

6- مشرف FMC | يشترط الخبرة.

7- مشرف أمن | يشترط الخبرة.

8- بائعين «منزلي - كهرباء - مفروشات».

9- موظف FMC.

10- كاشير.

11- موظف أمن.

12- موظف كاميرات.

13- عمال خدمات وتحميل.

مكان العمل

أشارت شركة سنتر شاهين إلى توافر الوظائف السابقة بـ أكتوبر - الحصري، بمناسبة افتتاح الفرع الجديد.

شروط الوظائف

- جميع المؤهلات | عالي - متوسط - فوق متوسط - بدون مؤهل.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

- موقف محدد من التجنيد.

المميزات والحقوق

- رواتب مجزية «رواتب حسب كل وظيفة».

- حوافز بيع يومية / حوافز شهرية.

- تأمينات اجتماعية.

شركة لولو هايبر ماركت

الوظائف المطلوبة



1- كاشير.

2- محضر طلبات.

3- منسق ممرات / ثلاجات / خضار وفاكهة.

4- موظفين استلامات FMC.

5- أمين مخزن.

6- عمال مخزن.

7- جزارين.

8- شيفات جبن.

9- أفراد أمن.

شروط الوظائف

- جميع المؤهلات الدراسية «عالي - متوسط - بدون مؤهل».

- خبرة وبدون.

- شباب فقط.

الحقوق والمميزات

- رواتب مجزية.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- فرص ترقية للمتميزين.

موعد وكيفية التقديم

للتقديم للوظائف، يُرجى ملء الاستمارة التالية: يوم مفتوح للتوظيف، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد: التجمع الأول أمام أكاديمية الشرطة - لولو هايبر ماركت مول أميرالد بلازا، غدا الإثنين 22 أبريل 202، من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساءا.

شركة أمان للخدمات المالية - محافظة الشرقية

الوظائف المطلوبة

1- مسئول ائتمان.

2- مسئول مبيعات خارجية.

3- مندوب دفع الكتروني.

4- مسئول تمويل إسلامي.

شروط الوظائف

- مؤهل عالي ومتوسط.

- موقف واضح من التجنيد.

- أقل من 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي وتأمين علي الحياه.

- رواتب مجزية.

- فرص للترقي والتدريبات المعتمدة.