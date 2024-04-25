20 ألف دولار.. فرص عمل مميزة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة أخصائي المفوضيات (نائب مدير المتجر).

فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى أخصائي المفوضيات (نائب مدير المتجر) وذلك براتب مادي يبلغ 20,813 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة



تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين لمنصب نائب مدير المتجر في قسم المجمعات التجارية بمرتب 20,813 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

ويجب علي الراغبين الحصول علي تلك الوظائف التقديم فى موعد أقصاه 05/09/2024.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لوظيفة سائق شاحنة حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين بمرتب مادي يبلغ 5,769 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

ويلزم أن يتم التقديم فى موعد أقصاه 05/05/2024 .



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.



وسبق وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة فرص عمل و عن حاجتها لوظيفة لحام بمرتب يبلغ 5,769 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي ان يتم التقديم فى موعد أقصاه 01/05/2024.