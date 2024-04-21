7 آلاف دولار .. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

يسعى الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة قائد فريق الصيانة.



فرص عمل السفارة الأمريكية



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى قائد فريق الصيانة وذلك براتب مادي يبلغ 7,784 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

ووفق السفارة يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة حيث توفر الوظيفة راتب مادي مميز يبلغ 7,784 دولارًا أمريكيًا/في السنة

ويمكن للراغبين الحصول علي الوظيفة المعلنة التقديم فى موعد أقصاه 21/04/2024.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما تتوافر لدي السفارة الأمريكية بالقاهرة فرصة عمل لحام بمرتب مادي مميز يبلغ 5,769 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يتم التقديم فى موقع أقصاه 01/05/2024

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.