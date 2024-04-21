عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7 آلاف دولار .. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة قائد فريق الصيانة.


فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى قائد فريق الصيانة وذلك براتب مادي يبلغ 7,784 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

txt

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب| تفاصيل

txt

5 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل بمرتبات مجزية| الحق قدم

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

ووفق السفارة  يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة حيث توفر الوظيفة راتب مادي مميز يبلغ 7,784 دولارًا أمريكيًا/في السنة

ويمكن للراغبين الحصول علي الوظيفة المعلنة التقديم فى موعد أقصاه 21/04/2024.

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما تتوافر لدي السفارة الأمريكية بالقاهرة فرصة عمل لحام بمرتب مادي مميز يبلغ 5,769 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يتم التقديم فى موقع أقصاه 01/05/2024

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

txt

وظائف خالية بمبادرة توظيف مصر

txt

وظائف خالية بجهاز شؤون البيئة| الشروط والتقديم


وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.

فرص عمل فرص عمل للشباب فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة وظائف شاغرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

موضوعات متعلقة

26 ألف دولار.. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. تفاصيل

10 آلاف دولار.. فرص عمل في السفارة الأمريكية بالقاهرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

لميس الحديدي: ازدواج المعايير في واشنطن أصبح شيء مزعج ولايمكن قبوله

كيفية الدعاء للميت بعد الدفن.. دار الإفتاء تجيب

كيا إكسيد "توب لاين" 2024 للبيع بأقل سعر.. وفر 410 آلاف جنيه

فيفو تعلن رسميًا عن هاتف مميز ببطارية 6000 مللي أمبير

اليوم .. محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية

%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ