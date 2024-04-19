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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتبات مجزية.. فرص عمل مميزة للشباب| تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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وظائف خالية بمبادرة توظيف مصر

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة  شاغرة في شركة تعمل فى مجال الأغذية والمشروبات وإدارة المطاعم. برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

-  الحاجة إلي مدير فرع

- تتوافر وظيفة مساعد مدير

- كما تتوافر وظيفة محاسبين (خبرة 3 سنوات على الاقل)

- الحاجة إلي مشرف وردية

- الحاجة إلي مشرف توصيل

- كاشير

-  كابتن أوردر

- ديسباتشر

- الحاجة إلي عضو فريق

- شيف أورينتال فول وطعمية

-  شيف سخن

- الحاجة إلي وظيفة مساعد شيف

-  فني صيانة

- استيوارد

- عمال (تحميل- تعبئة وتغليف - إنتاج)

- كول سنتر (مكان العمل مدينة نصر)

-  مندوبي توصيل

- مكان العمل: القاهرة/ الجيزة

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- مؤهل عالي/ فوق متوسط/ متوسط

- تتوافر فرص العمل الذكور والإناث

- الحد الأقصى للسن 35 سنة

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- يحدد الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

- حوافز

- بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة

- وجبة يوميا

- ساعات العمل = 8 ساعات

- يوم إجازة أسبوعيا

- تأمينات طبية واجتماعية

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كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة أو الذهاب إلى العنوان: 22 شارع الصومال - الكوربة - مصر الجديدة، يوم الأربعاء والخميس المقبلين، من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء.

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