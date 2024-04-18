قدم الأن.. وظائف خالية بالمجلس القومي للمرأة | التفاصيل الكاملة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها المجلس القومي للمرأة، عن حاجته لندب عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في عدة وظائف.

وأوضح القومي للمرأة أن فرص العمل ستكون بالوظائف التالية:

مسئول بالدفع الإلكترونى بالإدارة العامة للشئون المالية

أخصائي مخازن بالإدارة العامة للشئون المالية

أخصائى تخطيط إستراتيجى بالإدارة العامة للتخطيط

أخصائى مراجعة داخلية بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية

أخصائى مكتبات

أخصائى إعلام

أخصائى حصر وتحليل (تأمين ال معلومات، النظم والتطبيقات والدعم الفني، التحول الرقمي، الإحصاء والتقارير والنشر).

أخصائي اتفاقيات دولية بالإدارة العامة للتعاون الدولى

أخصائى موازنة بالإدارة العامة للشئون المالية

أخصائى تعاقدات بالإدارة العامة للشئون المالية

أخصائى مراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية

أخصائى شطب بالإدارة العامة للشئون المالية

عاملين خدمات معاونة

وأشار القومي للمرأة إلى أن التفاصيل وشروط التقديم ستكون من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/.../urn:li:activity