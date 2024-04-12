مهندسون وحرفيون ومحامون.. وظائف بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع لـ"التعليم العالي"

أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف عن طريق النقل أو الندب الكلي من الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

الوظائف المتاحة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

وأوضح المعهد أن الوظائف كالتالي:

١- ٢ طبيب بيطري ثالث

٢- ٦ محامين ٢ نقض و٤ إستئناف

٣- ٣ مهندسين مدني وكهرباء ومعماري درجة ثانية وثالثة

٤- ٥ أخصائي شئون إدارية درجة ثانية وثالثة

٥- ٨ كتابي يجيد الكمبيوتر درجة ثالثة

٦- ٥ فني شئون هندسية

٧- ٦ حرفيين سباك ونقاش وكهربائي

٨- ٢ سائق رخصة ثانية

٩- ٢ مهندس نظم ومعلومات