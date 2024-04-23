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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب 7 ألف دولار .. آخر فرصة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظائف لحام وغيرها من الوظائف .

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلي وظائف جديد بمرتب يصل إلى  5,769 دولار أمريكي.

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آخر فرصة للتقديم علي وظائف السفارة الأمريكية 


وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للراغبين في العمل بوظائف لحام حيث أن آخر يوم للتقديم هو  يوم الأربعاء 1 مايو القادم.

ويصل مرتب الملتحق ب فرص عمل السفارة الأمريكية إلى 5,769 دولار أمريكي، وعليه هناك مجموعة من الخطوات المطلوبة من أجل التقديم علي تلك الفرص .

مميزات وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة


ويحصل الملتحق ب فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة علي مجموعة من المميزات والتي تتضمن مايلي:- 


- تتيح السفارة الأمريكية للعاملين بها وأفراد الأسرة حزمة تعويضات قد تشمل الفوائد الصحية ومزايا أخرى.

- يتم تعيين خطة دفع المرتبات من قبل مكتب الموارد البشرية بالاتفاق مع المتقدم للوظائف.

وتسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.


وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.

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وسبق وأعلنت  السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلي وظيفة قائد فريق الصيانة وذلك براتب مادي يبلغ 7,784 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

ووفق السفارة  يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة حيث توفر الوظيفة راتب مادي مميز يبلف 7,784 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

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