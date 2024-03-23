15 ألف دولار سنويا.. آخر موعد للتقديم فى فرص عمل السفارة الأمريكية

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة والحصول علي مرتب مادي مميز. وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة مساعد تأشيرة الهجرة.

وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة مرتبات مجزية للملتحقين بالعمل لديها حيث يحصل الملتحق بوظيفة مساعد تأشيرة الهجرة علي 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة.



فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة



وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن الوزائف الخالية لديها عبر موقعها الرسمي حيث يتم الحاجة إلى مساعد تأشيرة الهجرة بمرتب يصل إلى 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة .



رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية



وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 28/03/2024 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 10,312 دولار .

حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

و تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد تأشيرة الهجرة (IV) في المكتب القنصلي (CONS) بمرتب مادي يبلغ 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة علي أن يكون آخر موعد للتقديم 28/03/2024.



آخر موعد للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة



ولم تتوقف فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة عند هذا الحد بل أعلنت أيضا عن حاجتها إلى أمين مكتبة (الفهرسة) حيث يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة بمرتب مادي يبلغ 15,300 دولار أمريكي/سنويًا.

ومن المقرر أن يكون مقر العمل داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة علي أن يكون آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة 29/03/2024



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتب مادي مميز حسب التخصصات المطلوبة.