جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بكلية التربية .. تفاصيل

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الأتية بكلية التربية وهي مدير إدارة شئون العاملين ومدير إدارة المشتريات والمخازن ومدير إدارة الموازنة والحسابات بالمستوى الوظيفي الأول (أ) للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها.

وذلك مع مراعاة الشروط التالية :

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به:

- بيان حالته الوظيفية

- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله.

-شهادة قانونية.

- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ النشر على الموقع، على أن يكون الملف مكون من أصل + 7 نسخ منه.