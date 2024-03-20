آخر فرصة اليوم.. وظائف بالجُملة في جامعة عين شمس

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن حاجة جامعة عين شمس لشغل بعض الوظائف، إذ يتبقى يوم واحد فقط على التقديم، موضحة بعض الشروط وأبرز المستندات المطلوبة .

وينتهي التقديم اليوم وظائف جامعة عين شمس إذ تطلب شغل عدد (39) وظيفة معيد في بعض الأقسام، وفق بوابة الوظائف الحكومية.



آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة عين شمس

ينتهي التقديم على وظائف جامعة عين شمس اليوم 20 مارس الجاري

وتطلب جامعة عين شمس تعيين معيدين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن طريق التعيين بالأقسام الآتية:

1- عدد (4) معيدين بقسم العلوم الأساسية.

2- عدد (3) معيدين بقسم نظم الحاسبات.

3- عدد (7) معيدين بقسم علوم الحاسب.

4- عدد (1) معيد بقسم الحسابات العلمية.

5- عدد (8) معيدين بقسم نظم المعلومات.

6- عدد (3) معيدين بقسم الوسائط المتعددة.

7- عدد (5) معيدين ببرنامج هندسة البرمجيات.

8- عدد (6) معيدين ببرنامج تقنية المعلومات الحيوية.

9- عدد (2) معيد ببرنامج الذكاء الاصطناعي

شروط يجب توافرها في المتقدمين

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- الحصول علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وما يعادله.

3- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.

المستندات المطلوبة

- طلب موجه للدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

- موقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صحيفة حالة جنائية موجهة لكلية الحاسبات والمعلومات.

كيفية التقديم

تقدم الطلبات شخصيا باليد للدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بمقر كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس – العباسية – شارع الخليفة المأمون – إدارة شئون هيئة التدريس – مبنى جنيدي – خلف كلية العلوم.



وعقد مجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الرابعة يوم الثلاثاء ١٩ مارس الجارى .

استهل المجلس بتهنئة السادة الحضور بحلول شهر رمضان المعظم .

حيث ناقش المجلس الاستعداد لأعمال الإمتحانات وتجهيز بيئة مناسبة للطلاب من مقاعد وقاعات للاختبارات مع ضرورة التنسيق بين الكليات لجداول الإمتحانات ، وحفاظاً على موارد الجامعة تم استغلال المخزون الخشبى للجامعة فى إعادة استخدامه لتصنيع مقاعد وكراسى خشبية للطلاب وذلك استعداداً لأعمال الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى لتلافى أعمال الإيجار لمستلزمات أعمال الإمتحانات .

كما أوصى المجلس بضرورة إتاحة تقديم نظام إلكترونى لخدمات الطلاب لسهولة وصول الطلاب بشكل أسهل وأوضح للخدمات المتاحة لهم وأيضاً وضع القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بالطالب الجامعى من أعذار طبية للطلاب فى الحالات المرضية و تعميم قواعد الاختبارات الإلكترونية و بالإضافة إلى لوائح الحضور والغياب ، على أن يتم وضع نظام بشكل واضح ومبسط ومختصر لإتاحة تقديم خدمة للطلاب وتقديمها عبر الإنترنت من خلال الموقع الإكترونى للجامعة والتى تسهم فى تسهيل التعاملات والإجراءات للطلاب وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة التى تساعدهم فى اتخاذ القرارات بشكل سليم .

وتطبيقاً لمنظومة التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية التى توليها الدولة أهمية خاصة وجه رئيس الجامعة بضرورة التعامل إلكترونياً بين الكليات والإدارات المختلفة عن طريق البريد الإلكترونى وتقليل التعامل الورقى إلا للضرورة واستخدام التطبيقات الإلكترونية الرسمية وذلك حرصاً على سهولة التعامل وانجاز الأعمال بشكل أسرع بالإضافة إلى تقليل استخدام الأوراق حفاظاً على البيئة .

واضاف الدكتور محمد ضياء ، أن الجامعة اتخذت حزمة من الاجراءات للتسهيل على الطلاب الوافدين من الالتحاق والدراسة فى الكليات والبرامج الجديدة والساعات المعتمدة التى يرغبون في دراستها ويلمسون بها جودة التعليم العالية التى تتميز بها جامعة عين شمس مع توفير السكن المناسب والمقررات الدراسية المتميزة لذلك وتسعى دائما لزيادة اعداد الدارسين فى الجامعة وتقديم الدعم لهم.