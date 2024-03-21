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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وكالة الفضاء المصرية عن وحاجتها لعدد من الموظفين للعمل بها.

وأتاحت وكالة الفضاء المصرية التقديم على الوظائف الخالية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، للتقديم على وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية 2024.

 

عن وكالة الفضاء المصرية
تهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

 

نص القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «وكالة الفضاء المصرية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وظائف

شروط التقديم في وكالة الفضاء المصرية


وضعت وكالة الفضاء المصرية شروط للراغبين في التقديم على الوظائف الخالية والإلتحاق للعمل ضمن فريقها، واشترطت الاتي:-

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ومن يجيد التحدث بلغات أخرى عليه له فرصة أكبر في الالتحاق في وكالة الفضاء المصرية.

موعد التقديم في وظائف وكالة الفضاء المصرية


يبدأ التقديم على وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية 2024 بدءًا من يوم 21 مارس وينتهي التقديم في 26 من الشهر الجاري 2024.

 

رابط التقديم في وكالة الفضاء المصرية


على الراغبين في التقديم على وظائف وكالة الفضاء المصرية بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي.

 

التقديم على وظائف خالية في وكالة الفضاء المصرية 2024


يمكن للموظفين الراغبين في التقديم على وظائف خالية في من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوكالة، بمجال الإدارة العامة للعلاقات الدولية والتعاون الدولي.

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