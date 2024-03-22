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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2024.. كليات توفر فرص عمل حقيقة بمرتبات مجزية

طلاب مدارس
طلاب مدارس

أكد الدكتور محمد مرعي أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، أن المرحلة الجامعية أهم مراحل التعليم لذلك علي الطالب الانتباه والاهتمام الي كل ما تقوم به الجامعة مثال "حضور الندوات والمؤتمرات وملتقي التوظيف التي تقوم به كافة الجامعات المصرية لجب تدريب وفرص عمل حقيقة للطلاب.

وقال الدكتور محمد مرعي خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الجامعات المصرية تنتظم العديد من الدورات التدريبية والكورسات لكافة التخصصات بالجامعة مشيرا إلي ضرورة حضور جميع الكورسات اللازمة والدورات التدريبية ليتأهل لسوق العمل بشكل سليم .


  الكليات المطلوبة لسوق العمل 

أوضح مرعي أن التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على الأعمال والمشروعات ومدى قدرة رواد الأعمال على استثمار الفرص الناشئة في  تقنية المعلومات والبرمجيات والتعليم.

وأضاف الدكتور محمد مرعي، إن فرص العمل عبر شبكة الإنترنت اكتسبت شعبية واسعة بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ولا تحتاج غالبية هذه المهن عبر الإنترنت إلى الخبرة أو اكتساب مهارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة على العكس من ذلك  تعتمد هذه الوظائف على قدرة الشخص على المثابرة والإبداع أكثر من الاعتماد على الأموال، التي تعتبر خطوة رئيسية في بعض الأعمال الأخرى.

وأشار الدكتور محمد مرعي إلى أن العمل الحر، أو فريلانس، فرصة أمام حديثي التخرج وطلاب الجامعات  الموهوب، لافتا لابد أن يعرف الطالب او الخريج  ما يطلبه سوق العمل قبل البدء في البحث ،لافتا أنه  توجد منصات تحتوي على حسابات تجريبية لمعرفة كيفية العمل عبر  الإنترنت.

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كليات توفر فرص عمل حقيقة بمرتبات مجزية للغاية

-كلية الذكاء الاصطناعي بمختلف برامجها.

- كلية الحاسبات والمعلومات وخاصة البرامج الجديدة مثل هندسة البرمجيات  تقنية المعلومات الحيوية 
حوسبة الروبوتات.

-الطب.

- الهندسة برامج الجديدة.

- كليات العلوم بتخصصاتها الجديدة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وجيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

-النانو تكنولوجي.

-التمريض

-الهندسة.

-البرامج الجديدة في كليات العلوم. 

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الجامعات المصرية

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