معمل المناخ يدرب طلاب الجامعات على الأرصاد الجوية الزراعية وأهمية الصوب

صرح محمد عبدربه مدير المعمل إنه

تم اليوم 21 مارس 2024 تدريب عدد 25 طالبا من برنامج إنتاج المحاصيل العضوية بكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس من أجل الاطلاع على أحدث ما تقدمونه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي.

وقام المعمل بترتيب تدريب علمي تطبيقي للطلاب من خلال شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الارصاد الجوية الزراعية و استقبال البيانات و معالجتها من خلال فريق عمل المحطات و الارصاد و لقد قامت دكتور رشا المرشدي والدكتورة رضا دهشور بشرح كل الامور المتعلقة بالأرصاد الجوية الزراعية و محطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة و كيفية عملها.

كما قامت الدكتورة فاطمة مرسي بشرح الادارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية و هياكل الصوب الزراعية وأغطية الصوب المختلفة و كيفية ادارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية.

وقام الدكتور زكريا يحيى بشرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق اسطح المباني و كيفية تطبيق تلك الانظمة بما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة و المحافظة على المباني و كيفية ادارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية،كما قام الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح انشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بانتاج تقاوي و ثمار عيش الغراب المحاري و كيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب و المحافظة على البيئة من التلوث وتحقيق استفادة من تلك المخلفات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وتحت د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار التعاون المثمر والخدمات العلمية والتوعوية التي يقدمها المعمل المركزي للمناخ الزراعي لطلبة كليات الزراعة.