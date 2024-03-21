عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معمل المناخ يدرب طلاب الجامعات على الأرصاد الجوية الزراعية وأهمية الصوب

صدى البلد

صرح محمد عبدربه مدير المعمل إنه 
تم اليوم 21 مارس 2024  تدريب عدد 25 طالبا من برنامج إنتاج المحاصيل العضوية بكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس من أجل الاطلاع على أحدث ما تقدمونه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي.

 وقام المعمل بترتيب تدريب علمي تطبيقي للطلاب من خلال شرح كيفية عمل صيانة لمحطات الارصاد الجوية الزراعية و استقبال البيانات و معالجتها من خلال فريق عمل المحطات و الارصاد و لقد قامت دكتور رشا المرشدي والدكتورة رضا دهشور بشرح كل الامور المتعلقة بالأرصاد الجوية الزراعية و محطة قياس تلوث الهواء الجوي المتنقلة و كيفية عملها. 

كما قامت الدكتورة فاطمة مرسي بشرح الادارة المتكاملة للخضر تحت الصوب الزراعية و هياكل الصوب الزراعية وأغطية الصوب المختلفة و كيفية ادارة الصوب خلال المواسم المناخية المختلفة بصورة ذكية.

 

 وقام الدكتور زكريا يحيى بشرح نظم الزراعة بدون تربة داخل الصوب الزراعية وفوق اسطح المباني و كيفية تطبيق تلك الانظمة بما يحقق الاستدامة البيئية المناسبة و المحافظة على المباني و كيفية ادارة تلك النظم تحت الصوب الزراعية،كما قام الدكتور عماد عبدالعزيز بشرح انشطة قسم الزراعة البيولوجية فيما يتعلق بانتاج تقاوي و ثمار عيش الغراب المحاري و كيفية تدوير المخلفات العضوية بما يتناسب و المحافظة على البيئة من التلوث وتحقيق استفادة من تلك المخلفات.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
وتحت د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار التعاون المثمر والخدمات العلمية والتوعوية التي يقدمها المعمل المركزي للمناخ الزراعي لطلبة كليات الزراعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

عقد من الإنجازات.. 50 تكليفًا رئاسيًا و26 قانونًا و12 قرارًا لتمكين المرأة

الشاهدة الثانية بقضية رشوة أسوان الكبرى تفضح رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة.. فيديو

بحضور وفدي البلدين.. أزمة غزة تتصدّر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي|صور

بعد زلزال طوكيو.. بيان مهم للسفارة السعودية في اليابان بشأن سلامة مواطنيها

الميراث الأبرز.. 8 تشريعات أثلجت صدور سيدات مصر في عيد الأم

شاهدة في قضية رشوة مياه أسوان: أنا مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ