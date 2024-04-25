محافظ القليوبية يوجه باستغلال الجزر الوسطى وإقامة استثمارات توفر فرص عمل للشباب

وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، باستغلال الجزر الوسطى من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدرعائد لصندوق خدمات المحافظة.



جاء ذلك خلال قيام المحافظ، اليوم /الخميس/، بجولة ميدانية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في إطار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والميادين.



وشملت الجولة - وفقا لبيان - المرور بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة ومنها محور مدينة الخصوص، محور شركات البترول، ومحور العصار، وشارع 15 مايو، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وشارع أحمد عرابي، ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة.



وتفقد المحافظ محور مدينة الخصوص ومحور العصار، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، بالإضافة إلى رفع تراكمات ومخلفات الهدم على جانبي الطريق ، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة، وشارع 15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة.



واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع أحمد عرابي ومحيط مستشفى الناس بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة .. مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.