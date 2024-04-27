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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حضور جماهيري كامل العدد فى أولي أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور

فاعليات مهرجان الإسكندرية
فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير  حضور جماهيري لافت، وانطلق في الخامسة والنصف مساء أمس بسينما مترو بمحطة الرمل .

عرض ١٣ فيلم ما بين والوثائقي والتحريك والروائي، وهذه الأفلام هي "ارخميدس "من روسيا و" بوابة التنين " من الصين و"علب " من مقدونيا و"كتير كول "من لبنان و"جارنو"من البرتغال و"مكالمة خاصة " من مصر و"أم وقت الذروة"من الفلبين و"المتسابق المختلط " من هولاندا و"عصفور كشاف"من لبنان و" الطفطافة والمقنين"من الجزائر و"الجبل الوردي " من اليونان و"بكل إنسانية"من فرنسا واخيرا "تربية ستات " من مصر وعقب انتهاء عرض الافلام أقيمت مناقشه  مع صناعها أدار النقاش محمد احمد وترجمها دانيال تنليان.

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وحرص الجمهور السكندري على حضور العرض بشكل كبير ، كعادة المهرجان فى سنواته الأخيرة .

المهرجان تقام فعالياته في الفترة من 25 وتستمر حتى 30 من شهر إبريل الجاري، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب محاولة استكشاف أصوات جديدة من المواهب، وتتشكل لجنة تحكيمه الدولية من: نجوى نجار، كاتبة - مخرجة فلسطينية  و ناديا عليوات، منتجة و كاتبة سيناريو أردنية ، والفنانة كندة علوش ، والمخرجة كوثر يونس وليلى بالرحومة من تونس
وهي جامعية في اختصاص السينما.

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