التعليم: 24 مليار جنيه فى الخطة جديدة لبناء مدارس بالمحافظات

كشف اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خطة الوزارة لمواجهة الكثافة الطلابية في المدارس، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على التعامل مع هذا الأمر من خلال خطة.



وأضاف مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن تم تنفيذ 8236 مشروع بـ 127 ألف و450 فصل وجارى عمل أكثر من 1500 مشروع.



وتابع اللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك موازنة تتجاوز 24 مليار جنيه فى الخطة جديدة، منهم 6 مليار جنيه لحياة كريمة، مشيرا الى ان أكثر محافظة كانت تحتاج إنشاء مدارس جديدة هي الدقهلية والشرقية.