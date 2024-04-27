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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 51 مليار جنيه حتى نهاية 2023

نشاط المشروعات
نشاط المشروعات متناهية الصغر

استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.819، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 50.6 مليار جنيه، بنمو 31.7%، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وكانت حجم التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 57 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع لعام 2023.

وأظهر تقرير الرقابة المالية حول تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الرابع لعام 2023، أن الشركات جاءت في المرتبة الأولى من الجهات المقدمة التمويلات حتى نهاية الربع الرابع من 2023 بقيمة أرصدة تمويل قدرها 32.5 مليار جنيه، لعدد مستفيدين نحو 1.9 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 23.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد.  

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 64.15 % وكذلك  أعداد المستفيدين.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ):

  جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بالترتيب الثاني في نهاية الربع الرابع عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 16.7 مليار جنيه، كذلك جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغ 1.74 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 13.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.96 مليون مستفيد. 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب):  

جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الرابع من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 603 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 63.2 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 675.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 90.6 ألف مستفيد.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج): 

وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)  بالترتيب الثالث في نهاية الربع الرابع لعام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها نحو 850.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 131.9 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام ،2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 881.1 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 154.7 ألف مستفيد.

المشروعات متناهية الصغر المشروعات الصغيرة أرصدة التمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التمويل

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