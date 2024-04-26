لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

أحيت النجمة ماجدة الرومي حفلا في قصر عابدين أمس يوم 25 إبريل، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

تفاصيل إطلالة ماجدة الرومي في حفلها بقصر عابدين

ارتدت ماجدة الرومي فستان طويل وباكمام طويلة وبها فتحة على كامل الاكمام. وكان الفستان باللون الأبيض مطرز بالكريستالات البيضاء والفضية والذهبية.

وكان فستان ماجدة الرمي من تصميم سعيد قبيصي، من مجموعته التي صممها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ولكن عدلت ماجدة الرومي على الفستان بإغلاق فتحة الصدر .

وتركت ماجدة الرومي خصلات شعرها منسدلة على ظهرها واكتافها بتسريحة أنسيابية وناعمة، لتبرز من رقة إطلالتها.

أكملت ماجدة الرمي آطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.

فيما تزينت ماجدة الرومي بقرطين ناعمين من اللؤلؤ الابيض، وهو ما اعطاها إطلالة رقيقة وناعمة.

التصميم الأصلي من فستان ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

ماجدة الرومي