عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

أحيت النجمة ماجدة الرومي حفلا في قصر عابدين أمس يوم 25 إبريل، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة ماجدة الرومي في حفلها بقصر عابدين

 

ارتدت ماجدة الرومي فستان طويل وباكمام طويلة وبها فتحة على كامل الاكمام. وكان الفستان باللون الأبيض مطرز بالكريستالات البيضاء والفضية والذهبية.

 

برقم غير متوقع.. سعر فستان بوسي في حفل زفاف ابن محمد فؤاد

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

 

وكان فستان ماجدة الرمي من تصميم سعيد قبيصي، من مجموعته التي صممها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ولكن عدلت ماجدة الرومي على الفستان بإغلاق فتحة الصدر .

 

 وتركت ماجدة الرومي خصلات شعرها منسدلة على ظهرها واكتافها بتسريحة أنسيابية وناعمة، لتبرز من رقة إطلالتها.

أكملت ماجدة الرمي آطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.

فيما تزينت ماجدة الرومي بقرطين ناعمين من اللؤلؤ الابيض، وهو ما اعطاها إطلالة رقيقة وناعمة.

التصميم الأصلي من فستان ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
ماجدة ماجدة الرومي إطلالة ماجدة الرومي تفاصيل إطلالة ماجدة الرومي النجمة ماجدة الرومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

موضوعات متعلقة

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل صوص المايونيز بالكزبرة

200 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة هدى المفتي في دبي| شاهد

ترشيحاتنا

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

للمرة الخامسة على التوالي| الأهلي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي

البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا

المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لزوجين خطفا طفـ.لة لاستغلاها في التسول

ما المقصود بـ الحج الأكبر.. ومن هو الذي لا يقبل حجه؟

للمرة الثانية على التوالي.. علي فرج يتوج ببطولة الجونة للإسكواش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ