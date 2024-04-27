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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس
كفتة البطاطس

طريقة سهلة لعمل كفتة البطاطس التي يمكن أن تكون مناسبة لوجبة غداء أو عشاء للشيف نجلاء صلاح.

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المكونات لعمل كفتة البطاطس

4-5 بطاطس متوسطة الحجم، مسلوقة ومهروسة
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
3 فصوص ثوم، مدقوقة
1/2 كوب بقدونس، مفروم
1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور
1/2 كوب بقسماط
1 بيضة، مخفوقة
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملح وفلفل حسب الذوق
زيت نباتي للقلي


التعليمات لعمل كفتة البطاطس

في وعاء كبير، قم بخلط البطاطس المهروسة، البصل المفروم، الثوم، البقدونس المفروم، جبن الموزاريلا، البقسماط، البيضة المخفوقة، الكمون، الكزبرة، الملح، والفلفل. قم بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

سخن مقلاة عميقة على نار متوسطة وأضف القليل من زيت النبات.

شكل الخليط إلى كفتة صغيرة الحجم بواسطة يديك. قم بتسطيحها قليلاً لتكون بسمك متساوٍ.

قم بوضع الكفتات في المقلاة الساخنة وقلبها برفق بواسطة ملعقة لتتحمر من الجميع الجوانب. قد يستغرق ذلك حوالي 3-4 دقائق لكل جانب.

بمجرد أن تتحول الكفتات إلى اللون الذهبي البني وتصبح مقرمشة من الخارج، قم بتصريفها على ورق مناديل لامتصاص الزيت الزائد.

قدم كفتة البطاطس الساخنة كوجبة رئيسية مع صلصة الثوم أو الطحينة والسلطة الجانبية.

تذكر أن تتحقق من تحمير الكفتة جيدًا قبل تقديمها لضمان الحصول على نتيجة مثالية، يمكنك تعديل التوابل والبهارات وفقًا لذوقك الشخصي .

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