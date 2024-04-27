إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي قنا

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا – سوهاج الصحراوى، بالقرب من الكيلو 50.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 بطريق قنا- سوهاج الصحراوى، نتج عنه إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارة.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة الميكروباص وإصابة 10 من مستقليها، وجرى نقل المصابين، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.