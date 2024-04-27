قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا

اطمأن الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس بعثة الأبيض في غانا، والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج مستشار المجلس على محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب "با جو" في مدينة كوماسي، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وحرص رئيس نادي الزمالك على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته في تواجد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، عقب عودة الفريق إلى فندق الإقامة.

وتعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا"" للإصابة في العضلة الأمامية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، ولم يستكمل اللاعب المران.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.