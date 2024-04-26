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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

نيسان
نيسان

كشفت نيسان النقاب عن 4 سيارات مختلفة في معرض بكين للسيارات، حيث كشفت عن سيارتين سيدان وأخريين دفع رباعي. 

وتسلط هذه السيارات الأربعة، الضوء، على تصميم وأسلوب الطرازات التي طورتها نيسان خصيصًا للسوق الصينية، ورغم ذلك، فمن الممكن أن نرى تأثيرات هذه المفاهيم على تصميم سيارات نيسان المباعة في أماكن أخرى.

 

سيارة Nissan Epoch

أول سيارة كشفت عنها نيسان هي سيارة الكونسبت Epoch، وهي سيدان كهربائية، تتميز بمساعد شخصي افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على المشاعر البشرية والاستجابة لها. 

وإذا كان علينا تخمين حجمها، فسنعتبرها مشابهة لحجم سيارة Sentra، يتميز تصميمها المستدير الشكل بأضواء بارزة، وتمتاز بسقف زجاجي وتصميم عجلات جذاب ومقابض أبواب متكاملة لتعزيز ديناميكيتها الهوائية.

 

سيارة Nissan Epic

السيارة الكونسبت Epic هي الثانية والأخيرة من هذه الأربعة وهي مزودة بمحرك كهربائي بالكامل. 

وتصف نيسان هذه السيارة بأنها مصممة لـ "الأزواج العاشقين للمغامرات في المدينة الذين يستكشفون في عطلات نهاية الأسبوع". 

تمتلك مجموعة كبيرة من المستشعرات وتقنيات القيادة التي تجعلها ذاتية القيادة في الحالات العادية وعلى الطرق السريعة. 

وعند وصولك إلى موقع التخييم، يمكن للسيارة أن تعمل كمصدر طاقة لتشغيل مختلف العناصر المخيمية. 

يتميز تصميمها الخارجي بشرائط LED برية على كل من الأمام والخلف، وتتضمن حوافًا كبيرة تلمح إلى بعض قدرات القيادة الخفيفة على الطرق الوعرة، والجزء الخلفي المرتفع يشير إلى أنها قادرة على حمل الكثير من المعدات لرحلة تخييم طويلة. 

تصميم داخلي يشبه غرفة المعيشة بمقاعد بيضاء وشاشات بلا حدود، مع ظهور كلب صغير لطيف على الشاشة الخاصة بالراكب، والذي يمكن أن يكون مساعدًا شخصيًا رائعًا.

 

سيارة Nissan Era

الانتقال الآن من المفاهيم الكهربائية بالكامل إلى الهجينات القابلة للشحن، فسيارة Era Concept هي سيارة PHEV. 

تصف نيسان هذه السيارة بأنها مخصصة لرجال الأعمال الشبان الذين يعتبرون سيارتهم منزلهم الثاني. تتميز بنظام دفع رباعي E-4ORCE بالإضافة إلى تعليق هوائي نشط لجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة. 

وتتضمن بعض التحسينات مثل السقف المرتفع، وتغييرات في الإضاءة، واستخدام إطارات أكثر جدية للقيادة على الطرق الوعرة على السيارة Era.

ومن الصعب التفريق بين الداخليتين باستثناء الإضاءة الجوية داخل السيارة.

نيسان إيفو

سيارة Evo Concept السيدان، وهي أيضًا سيارة هجينة تعمل بالكهرباء، على عكس سيارات الدفع الرباعي التي شاركت الكثير من تصميمها، لا تبدو سيارة السيدان هذه وكأنها نسخة كربونية من مفهوم Epoch. 

تقول نيسان إنها سيارة مثالية للعائلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أنها لا تبدو واسعة بشكل خاص لتخزين الكثير من الأشخاص وأمتعتهم. 

أحد أوجه التشابه بينها وبين Era هو مساعدها الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لكنها تمتلك مظهر رياضي جذاب.

تتميز المقصورة الداخلية لسيارة Evo بأنها مبسطة، حيث تحتوي فقط على زوج من الشاشات وعدد قليل جدًا من الأزرار، ولكنها تشعرك بالخفة والتهوية في تصميمها. 

نيسان معرض بكين سيارات

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