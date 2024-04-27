سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

انطلقت أحدث سيارة لموسم Formula E المقبل، والتي تمثل تحديثًا لسيارة Gen3 التي خاضت الموسم الماضي والموسم الحالي، وبينما لا يُتوقع ظهور الجيل الرابع (Gen4) حتى عام 2027، يأتي تحديث الجيل الثالث بهدف تعزيز الأداء وتحسين التكنولوجيا.

تتميز السيارة الجديدة Gen3 بتصميم أخف وزنًا وقوة محسنة مقارنة بالجيل السابق، وتقدم بعض الابتكارات المميزة في التصميم.

يشمل أحد أبرز التغييرات إضافة محرك أمامي للفرملة، مما أدى إلى إزالة فرامل الاحتكاك الخلفية بالكامل لصالح نظام كبح متجدد يستخدم المحرك الخلفي فقط، وبذلك تصل قوة الكبح المتجددة إلى 600 كيلو واط.

وعلى الرغم من التحسينات، لم تسجل السيارة Gen3 زيادة كبيرة في السرعة، ويُعزى هذا الأمر عادةً إلى الفترة التي يحتاجها الفرق لتكييف أنفسها مع السيارة الجديدة، ورغم ذلك، فإن فرق السباق تعمل بجد لاستغلال القدرة الإضافية المتاحة لها.

وتمت معاينة تغييرات في موردي الإطارات أيضًا، بهدف تحسين أداء السيارة على الطرق المختلفة.

وفي محاولة لتحسين الأداء وزيادة الدفع، قامت فورمولا إي بخطوة استثنائية بتنشيط المحرك الأمامي للسيارة Gen3.

وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول استخدام هذه القدرة بشكل أكبر وأكثر فعالية.

وعلى الرغم من فوائد الدفع الرباعي في تحسين أداء السيارة وزيادة التسارع، فإنه قد يؤدي إلى تقليل تحدي القيادة، خاصةً بالنسبة لعشاق السيارات الرياضية.