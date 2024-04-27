موعد مباراة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي إفريقيا

بعد تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة مساء الجمعة، في نصف النهائي، ليبدأ عشاق القلعة الحمراء في البحث عن موعد ذهاب وإياب مباراة النهائي المرتقب الأهلي و الترجي.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي

وموعد مباراة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو المقبل على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في تونس

وموعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون يوم السبت 25 مايو المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي بمصر.

تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

وتاهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي انطلقت في العاشرة من مساء الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت يوم السبت الماضي في الكونغو وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، ليقطع الأهلي تذكرة الوصول للنهائي للمرة الخامسة على التوالي والـ17 في تاريخه.

سيطر الأهلي تمامًا على معظم فترات المباراة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، خاصة في فرصتي عمرو السولية وأحمد عبد القادر في الشوط الأول، اللتين لم يتم استغلالهما لعدم إتقان اللمسة الأخيرة ولنجاح حارس مرمى مازيمبي في التعامل معهما.

تقدم محمد عبد المنعم بالهدف الأول في الدقيقة 68، وأضاف وسام أبو على الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يختتم أكرم توفيق الثلاثية في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية، وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط بقوة على منافسه وفرض أسلوبه، معتمدًا على ثلاثي خط الوسط عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق، ومن أمامهم أحمد عبد القادر بمهارته وبيرسي تاو بتوغلاته من الناحية اليمنى.

الدقيقة 8 شهدت أولى فرص الأهلي، عندما وصلت الكرة إلى بيرسي تاو فتقدم بسرعته ومرر إلى عمرو السولية الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لم يستطع وسام أبو علي استغلالها.

واصل الأهلي توغلاته وفي الدقيقة 10 كاد عمرو السولية يسجل أول الأهداف، عندما وصلت الكرة إلى علي معلول فتقدم ومرر الكرة أرضية إلى السولية أمام المرمى مباشرة، فسدد لكن حارس مازيمبي أليو فاتي تصدى للكرة.

نجح الأهلي في فرض أسلوبه ومحاصرة منافسه بأمواج هجومية متلاحقة، وفي الدقيقة 18 يمرر أكرم توفيق بمهارة إلى بيرسي تاو في عمق منطقة الجزاء فسدد مباشرة، لكن مدافع مازيمبي جونسون أتيبو وضع قدمه في الكرة لتتحول إلى ركلة ركنية.

فرصة بيرسي تاو فتحت شهية الأهلي، ومن ركلة ركنية في الدقيقة 19 يسدد أحمد عبد القادر الكرة برأسه في المرمى، لكن حارس مازيمبي أليو فاتي أنقذ الكرة بصعوبة إلى ركلة ركنية.

مع الدقيقة 35 تصل الكرة إلى أحمد عبد القادر في الناحية اليسرى النشطة، فتوغل وراوغ مدافع مازيمبي ومرر الكرة بمهارة إلى بيرسي تاو، لكن لاعب مازيمبي ماجلوار نتامبوي وضع قدمه في الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل إلى تاو.

تعمد لاعبو مازيمبي وحارس المرمى السقوط لإهدار الوقت وسط خشونة مفرطة أدت إلى إشهار بطاقتين صفراوين للاعبي مازيمبي في تدخلات بعنف على عمرو السولية وعلي معلول.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة وحماسية، وسط محاولات مستمرة من الأهلي للتقدم بالهدف الأول، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 0/0.

الشوط الثاني:

شهدت الدقائق الأولى للشوط الثاني قمة الإثارة، عندما أنقذ أكرم توفيق فرصة غاية في الخطورة، ويرد الأهلي في الدقيقة 49 بتمريرة طويلة حملت توقيع أحمد عبد القادر إلى بيرسي تاو، فتقدم حتى خط المرمى وسدد لكن الحارس يتصدى مجددًا، وترتد الكرة إلى أحمد عبد القادر فسدد لكن خارج المرمى.

في الدقيقة 58 ومن ضربة حرة تصل الكرة في عمق منطقة جزاء الأهلي ليخرجها رامي ربيعة برأسه، لتصل إلى الجناح الأيمن فلعب الكرة عرضية على رأس جويل بيا فوضع الكرة في المرمى، لكن الكرة كانت لمست يد لاعب مازيمبي قبل أن تصل لمهاجم مازيمبي، وبعد العودة لتقنية الفيديو يتم إلغاء الهدف.

أجرى الأهلي التغيير الأول في الدقيقة 63 بمشاركة إمام عاشور وخروج عمرو السولية. مع الدقيقة 65 يتصدى القائم لهدف محقق، عندما تقدم محمد هاني ومرر إلى بيرسي تاو على حدود منطقة الجزاء فراوغ وسدد الكرة قوية زاحفة، لترتد من يد الحارس والقائم بغرابة شديدة وتضيع فرصة التقدم بالهدف الأول.

الهدف الأول:

في الدقيقة 68 ينجح محمد عبد المنعم في وضع الأهلي في المقدمة برأسية ولا أجمل ولا أروع من ركلة ركنية نفذها علي معلول على رأس عبد المنعم، الذي ارتقى فوق الجميع وسدد ليخطئ حارس مازيمبي في التصدي وتعانق الكرة شباكه.



مع الدقيقة 79 يمرر أحمد عبد القادر إلى وسام أبو علي الذي تسلم الكرة وسدد زاحفة، لكن الكرة أخطأت الطريق إلى المرمى ومرت بجوار القائم.

أحمد عبد القادر تسلم الكرة وهو منفرد تمامًا بالمرمى في الدقيقة 80، لكن لم يستطع المراوغة وسقط لكن نهض بسرعة وسدد لكن الحارس يتصدى.

الهدف الثاني:

فرحة الأهلي تضاعفت في الدقيقة 83 بالهدف الثاني من تمريرة متقنة حملت توقيع علي معلول، ليقابلها وسام أبو علي من الوضع طائرًا بقدمه في الشباك مسجلًا ثاني الأهداف.

ضغط المنافس بعد الهدف وينقذ رامي ربيعة من عرضية خطيرة في الدقيقة 87، ويجري الأهلي التغيير الثاني في الدقيقة 88 بمشاركة محمود كهربا وخروج وسام أبو علي.

سلوك مشين شهدته الدقيقة 89 عندما تعمد لاعب مازيمبي إبراهيما كيتا ضرب علي معلول بدون كرة، ويشتبك اللاعبون وينال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء وينال كيتا بطاقة مماثلة رغم أن الواقعة تستحق الطرد.



في الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع يجري الأهلي التغيير الثالث بمشاركة محمود متولي بدلًا من علي معلول.

في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع ينال محمود متولي بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها ينال عبد القادر بطاقة مماثلة لإهدار الوقت.



الهدف الثالث:

مسك الختام شهدته الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عندما مرر إمام عاشور الكرة إلى أكرم توفيق، فتقدم وسدد لتتجاوز الكرة الحارس وتعانق الشباك.



بعد هدف أكرم يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3/0.